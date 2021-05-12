https://news.day.az/politics/1342284.html Президент Ильхам Алиев осмотрел дворец Натаван в Шуше
Президент Ильхам Алиев осмотрел дворец Натаван в Шуше
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева 12 мая осмотрели дворец Натаван в Шуше.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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