Президент Ильхам Алиев осмотрел дворец Натаван в Шуше

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева 12 мая осмотрели дворец Натаван в Шуше.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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