https://news.day.az/politics/1342292.html На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram опубликованы кадры салюта в Шуше - ВИДЕО
"Мечты сбываются! Поздравляю весь азербайджанский народ!
На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram опубликованы кадры салюта в Шуше - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами салюта в Шуше.
Day.Az представляет полный текст публикации:
"Мечты сбываются! Поздравляю весь азербайджанский народ!
С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN"
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