На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram опубликованы кадры салюта в Шуше

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами салюта в Шуше.

Day.Az представляет полный текст публикации:

"Мечты сбываются! Поздравляю весь азербайджанский народ!

С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN"