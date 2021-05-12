Армяне в Ханкенди попадали со стульев из-за салюта в Шуше

Сегодня, 12 мая, в священном для азербайджанцев городе Шуша, состоялся салют спустя более чем 28 лет армянской оккупации.

Несмотря на то, что Шуша находится в 10 километрах от города Ханкенди, кадры салюта стали причиной истерики проживающих там армян. Жители Ханкенди армянской национальности вынуждены бессильно наблюдать за ликованием азербайджанцев, вернувшихся на родные земли.

Представляем вашему вниманию кадры салюта в Шуше, снятые попадавшими со стульев армянами в Ханкенди: