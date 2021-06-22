Секретарь Совбеза Армении обвинил экс-главу МИД в торпедировании процесса возвращения пленных

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян обвинил экс-министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна в торпедировании процесса возвращения пленных, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

"Вплоть до 27 мая вопрос пленных не решался. Айвазян говорил нашим партнерам, что карты заминированных полей, которые мы уже передали, не существуют. И когда он подал в отставку, этот вопрос решился", - заявил Григорян.

По его словам, Айвазян не только лгал, но торпедировал процесс возвращения пленных. Он считает, что у экс-министра не было желания решать вопросы безопасности и он лишь преследовал цель создавать проблемы для политической команды и.о. премьера Никола Пашиняна.

"У вас не возникает вопроса, почему проблема не решалась долгое время, а как только он подал в отставку и перестал участвовать в переговорах - разрешилась?", - заявил Григорян.

Вместе с тем, на вопрос о том, продолжат ли власти передавать карты минных полей для возвращения пленных, Григорян ответил, что власти Армении готовы отвечать любым конструктивным действиям аналогичным образом.

27 мая и. о. министра Ара Айвазян подал в отставку, после обнародования Николом Пашиняном плана по деэскалации ситуации на линии соприкосновения с Азербайджаном.