Омбудсмен Азербайджана раскрыла детали работы Наблюдательной группы по Карабаху

Основная цель миссии делегации во главе с председателем Турецкой организации по правам человека и равенству заключается в проведении беспристрастного и объективного расследования по установлению фактов преступлений против мира и человечности, совершенных политическим и военным руководством Армении на освобожденных территориях Азербайджана и в населенных пунктах, подвергшихся атакам Армении в период войны.

Об этом в интервью Trend сказала Уполномоченный по права человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

По ее словам, хотя азербайджанские земли и освобождены от оккупации, противотанковые и противопехотные мины, некогда установленные в этих районах, затрудняют там процесс восстановления: "Мы неоднократно поднимали этот вопрос в соответствующих международных организациях, призывая их оказать давление на Армению в связи с картами минных полей. Но, к сожалению, эти организации не проявили подобающую реакцию по этому поводу. Тем не менее, мы продолжаем работу по разоблачению преступлений политического и военного руководства Армении против мира и человечности. В связи с этим мы приглашаем в нашу страну делегации международных структур и организаций, а также национальные правозащитные институты зарубежных стран, с которыми мы сотрудничаем, для проведения расследований на местах. Турецкая организации по правам человека и равенству приглашена в страну именно в этих целях".

Омбудсмен отметила, что по инициативе Уполномоченного по правам человека впервые на освобожденных от оккупации территориях иностранное национальное правозащитное учреждение выполняет миссию в качестве нейтрального органа.

"Основная цель миссии - провести беспристрастное и объективное расследование. С первых дней войны председатель этой организации Сулейман Арслан поддерживал со мной связь, интересовался ситуацией на фронте, и именно по его инициативе в этой структуре была создана Наблюдательная группа по Карабаху. В группе, наряду с членами правления организации, также представлены ученые-юристы из известных турецких университетов, специализирующиеся на международном гуманитарном праве и военных преступлениях. Как во время, так и после войны мы несколько раз участвовали в онлайн-встречах и проводили обсуждения с Наблюдательной группой по Карабаху в качестве института омбудсмена Азербайджана. Основная цель группы заключается в сборе фактических материалов, разоблачающих преступления против мира и человечности, совершенные политическим и военным руководством Армении во время Отечественной войны, составить на их основе специальный отчет.

Фактологическая миссия рабочей группы была проведена в освобожденном от оккупации городе Агдам, а также на территории Тертерского района, подвергшегося нападениям Армении во время войны.

Считаем, что члены группы могут найти ответы на свои вопросы из данных, предоставленных на мероприятии в Аппарате Омбудсмена, а также в ходе расследований, проведенных в освобожденном от оккупации городе Агдам и на территории Тертерского района. В рамках визита для членов группы было проведено мероприятие в офисе, где принимали участие сотрудники Аппарата Омбудсмена. В ходе встречи была представлена подробная информация о полномочиях Омбудсмена Азербайджана и ее деятельности во время войны. Это помогло членам рабочей группы лучше понять ситуацию перед посещением освобожденных территорий, а также, принимая во внимание некоторые технические аспекты, сосредоточиться на более важных элементах, чтобы эффективно использовать ограниченное время визита. Разумеется, цель заключалась в том, чтобы члены группы провели полностью объективное расследование без какого-либо постороннего влияния.

Отчет будет разослан во все соответствующие международные организации, включая ООН, Совет Европы и Европейский союз. Следует отметить, что Турецкая организация по правам человека и равенству, как и Азербайджанский институт омбудсмена, является членом Глобального альянса национальных институтов по правам человека как независимый национальный институт по правам человека. Подобные учреждения в качестве независимых органов могут представлять свои отчеты в соответствующие механизмы ООН по правам человека, включая международные альянсы и организации, членами которых они являются.

Еще раз подчеркну, что отчет составляется на основании независимых и объективных принципов. Это дает основание говорить о том, что соответствующие международные организации должны принять этот отчет и отреагировать соответствующим образом. Наша задача - привлечь внимание международного сообщества к преступлениям, совершенным политическим и военным руководством Армении во время конфликта, войны и послевоенный период, нарушениям международного гуманитарного права и принципов международного права. Мы надеемся, что международное сообщество отреагирует на этот и предыдущие отчеты и предпримет соответствующие шаги, чтобы предотвратить повторение подобных преступлений в будущем", - сказала Сабина Алиева.