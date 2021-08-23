Впервые после Второй Карабахской войны жители города Шуша возвращаются на Родину

"Несколько дней назад при организационной поддержке Управления Государственного заповедника города Шуша группа выходцев из Шуши отправилась на родную землю, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В рамках поездки они посетили религиозные, исторические, культурные памятники Шуши, ознакомились с восстановительными работами.

В этом году город Шуша официально объявлен культурной столицей Азербайджана. Во время Второй Карабахской войны была осуществлена специальная операция в горах Шуши против армянской оккупационной армии", - пишет журналист Шмуэль Дин Эльмас в ведущей израильской ивритоязычной газете "Israel HaYom"

Автор статьи подчеркивает, что несмотря на капитуляцию Армении в ноябре прошлого года, провокации со стороны Армении продолжаются.

"Азербайджан официально заявил, что время войны закончилось и надо думать о будущем мире. Армения хоть официально говорит о мире, все равно продолжает осуществлять грязные провокации против Азербайджана в Карабахе.

Ситуацию усугубляет тот фактор, что российские миротворцы очень часто закрывают глаза в Карабахе, когда речь идет о действиях Армении в регионе, что может стать реальным катализатором начала Третьей Карабахской войны", - подчеркивает Шмуэль Дин Эльмас в ведущей израильской ивритоязычной газете "Israel HaYom".

В пресс-службе минобороны Азербайджана отмечают, что незаконными армянскими вооруженными отрядами на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, периодически подверглись обстрелу из стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской армии в районе населенного пункта Халфали города Шуша.

"Азербайджан не нападал на соседнюю Армению. Азербайджан лишь стремился восстановить свою территориальную целостность в соответствии с международным правом", - заявил "Israel HaYom" глава представительства Бакинского Международного центра мультикультурализма в Израиле, известный эксперт в области израильско-азербайджанского стратегического партнерства Арье Гут.

По словам Гута, Шуша, жемчужина азербайджанской культуры, в течение 28 лет находилась в руках армянских оккупантов.

"Этот город веками являлся колыбелью азербайджанской культуры, который взрастил и подарил азербайджанскому народу таких выдающихся личностей, как Хуршидбану Натаван, Узеир Гаджибеков, Рашид Бейбутов, Бюльбюль, Хан Шушинский, Ниязи и др. Этот город имеет особый смысл и значение для всех азербайджанцев. Шуша для азербайджанцев, это как Иерусалим для евреев.

За долгие годы армянской оккупации Шуша была одинокой и осиротевшей. "Шуша определенно скучала по тем старым временам, когда воздух был прекрасен и наполнен аурой азербайджанской музыки. Шуша видела, как армянские оккупанты и боевики разрушают все вокруг, а временно покинувшие свои дома азербайджанцы не могли забыть яркое и незабываемое прошлое этого города.

Как будто Шуша чувствовала сильную и неописуемую боль утраты и ностальгии, которая трогает сердце ее родных жителей. Армянские оккупанты пытались стереть многовековые следы азербайджанского наследия. Армяне пренебрегали ее исторической правдой, построив на развалинах армяно-григорианские церкви и изменив даже название города", - подчеркнул израильский эксперт.

Арье Гут отмечает, что Шуша плакала, потому что захватчики разрушили музеи, памятники искусства, статуи, осквернили и разрушили азербайджанские кладбища.

"Я был на освобожденных от армянской оккупации других территориях Азербайджана - Агдаме, Физули, Зангилане и Джебраиле. Более 120 граждан Азербайджана были убиты или ранены в результате установленных Арменией мин и других взрывных устройств. Несмотря на разминирование более 35 тыс. мин на освобожденных территориях Азербайджана на площади около 100 млн квадратных метров, количество жертв разрыва мин продолжает расти, и несмотря на неоднократные предупреждения, предоставить карты заминированных территорий, Республика Армения намеренно отказывается передать их. Даже если Армения передает эти карты, то правдивость этих карт составляет всего 25%.

С армянской оккупацией на эту территорию пришла страшная и невыносимая чума. На освобожденных территориях почти не осталось зданий, детских садов, школ, библиотек и музеев. Армянские оккупанты разрушили и уничтожили такие города, как Шуша, Агдам, Физули, Джебраил и Зангилан, и все эти годы оккупации занимались вандализмом, мародерством, грабежом и неонацизмом", - резюмировал Арье Гут в ведущей израильской ивритоязычной газете "Israel HaYom".