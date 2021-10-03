"Нужно немедленно признать территориальную целостность Азербайджана, иначе потеряем Зангезур!"

Армянские общественные деятели потихоньку начинают осознавать, какими проблемами обернулась агрессивная политика армянских руководителей в отношении соседей. Приходит понимание, что оккупация 20% азербайджанских территорий и попытки фиксации бывшего статус-кво лишь вели в тупик саму Армению, которая в итоге оказалась отрезана от всех важных экономических проектов в регионе.

По итогам второй Карабахской войны ВС Азербайджана под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева самостоятельно и в течение весьма короткого времени разбили в пух и прах миф о "непобедимости армянской армии", тем самым повергнув в шок и покровителей армян.

Только спустя год после тяжёлого поражения армянское общество начинает делать выводы и прикидывать в уме: "а что было бы, если Армения добровольно вернула оккупированные ею территории Азербайджану?" Ответ на этот вопрос довольно прост: Ереван сумел бы наладить дипломатические отношения со своими соседями, от которых ей в силу своего географического расположения никуда не уйти. Во-вторых, Армения была бы вовлечена в стратегически важные региональные экономические проекты, что позволило бы ей обеспечить существенный рост в том числе и социального благополучия.

Но соседи выбрали другой путь, который привёл к тому, что население Армении начинает негодуя кусать локти от произошедшего со страной. Так, известный политический активист Ишхан Вердян в 3-х минутном выступлении заявил, что Армения должна немедленно признать территориальную целостность Азербайджана. В противном случае, предупреждает он, Армения может лишиться Зангезура.