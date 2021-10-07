Россия и Турция не позволят третьим странам нарушить сложившийся баланс сил в регионе

Разногласий между Москвой и Анкарой немало по объективным причинам, однако есть необходимость приходить по всем вопросам к компромиссу, идти где-то на уступки друг другу.

Об этом сказал в беседе с Day.Az российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

По словам российского эксперта, все прекрасно понимают: Москва и Анкара хотели бы сохранить и укрепить свое влияние на Южном Кавказе. Впрочем, как и в ряде других регионов - и об этом договаривались на минувшей неделе в Сочи лидеры двух стран. Формирующаяся усилиями России и Турции новая мирная реальность в зоне многолетнего армяно-азербайджанского конфликта - важный результат взаимодействия команд Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, наглядный пример для других частей Евразии, куда Москва и Анкара совместными усилиями возвращают мир и стабильность.

"Насколько могу судить по соцсетям, в азербайджанском обществе наблюдается стремление продолжить наступательную операцию и установить де-факто контроль над всей территорией Карабаха (де-юре это территория Азербайджана), водрузив государственный флаг Азербайджана в Ханкенди. И этому есть совершенно логичное объяснение. Однако нет причин сомневаться в здравомыслии командования Вооруженными силами страны и мудрости высшего руководства Азербайджана, в чем мы не раз убеждались", - сказал наш собеседник.

В этой связи, считает Арьков, нет очевидных причин для контроля за прекращением огня с азербайджанской стороны границы, который осуществляет Турция. Скорее, это вопрос политический и обусловлен необходимостью паритетности в ответ на присутствие в Карабахе российского миротворческого контингента.

В целом разногласий между Москвой и Анкарой, конечно, по объективным причинам немало, отметил политолог, однако есть необходимость приходить по всем вопросам к компромиссу, идти где-то на уступки друг другу с целью сохранить за собой возможность продолжать "играть первую скрипку" в особо важных для каждой из стран зонах своего геополитического влияния, сообща препятствуя попыткам третьих стран нарушить сложившийся баланс сил через организацию провокаций и другие деструктивные действия.

Арьков добавил, что отношения Москвы и Анкары сложно назвать дружескими.

"Не только с оглядкой на наше историческое прошлое. Сегодня между нашими странами немало сложных вопросов, немало спорных ситуаций и мест на карте Евразии. Однако во многом благодаря лидерам двух стран - Путину и Эрдогану удается находить компромисс, а по ряду моментов и поддерживать партнера.

Да, партнерство России и Турции, скорее, исходит из учета всех обстоятельств. Но тем оно и крепче, что основывается на прагматизме, без громких слов о многовековой дружбе братских народов, которыми иные союзники Москвы прикрывают свое иждивенчество, а то и откровенное предательство", - заключил российский политолог.

Лейла Таривердиева