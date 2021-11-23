Пашинян признал потери, которые понесла Армения из-за cвоей недавней провокации

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал реальное число потерь, которая понесла армянская армия в ходе провокации, совершенной ею на госгранице с Азербайджаном 16 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, он заявил, что в ходе боев погибли 6 армянских военнослужащих, 32 были задержаны.

Напомним, что 16 ноября текущего года Армения, прибегнув к военно-политической провокации, предприняла попытку широкомасштабной атаки против позиций Вооруженных сил Азербайджана в направлении Лачынского и Кяльбаджарского районов на армяно-азербайджанской государственной границе. С целью предотвращения атаки с использованием тяжелой военной и артиллерийской техники армянских ВС, азербайджанской стороной были предприняты адекватные и действенные меры. В результате произошедших столкновений 7 военнослужащих ВС Азербайджана стали шехидами, 10 человек получили ранения.