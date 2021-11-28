В Иране позиция всех заключалась в том, что территориальная целостность Азербайджана должна быть обеспечена

В Иране позиция каждого - от Верховного руководителя Исламской революции до всех чиновников в государственных структурах - заключалась в том, что территориальная целостность Азербайджанской Республики не должна нарушаться, что необходимо обеспечить территориальную целостность Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси во время встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Ашхабаде 28 ноября.

"Наши отношения с Азербайджанской Республикой - это не только отношения соседей, но и отношения наших сердец, сердца народов двух стран бьются в унисон. У нас единство истории и цивилизации. Все это еще теснее объединяет нас. Мы никогда не должны позволять, чтобы другие вмешивались в наши отношения. Мы должны сами решать свои вопросы, должны сообща работать, чтобы продвигать наши отношения, еще больше углублять взаимовыгодное сотрудничество. Существующий до сих пор опыт также подтверждает, что, когда мы сами обсуждали свои вопросы, то добивались решения многих из них и преодолевали имеющиеся препятствия. С точностью и уверенностью могу Вам сказать, что Исламская Республика Иран является одной из стран, которые первыми признали и поддержали независимость Азербайджанской Республики.

В отношении карабахского вопроса позиция Исламской Республики Иран также была прозрачной и однозначной. В Иране позиция каждого - от Верховного руководителя Исламской революции до всех чиновников в государственных структурах - заключалась в том, что территориальная целостность Азербайджанской Республики не должна нарушаться, что необходимо обеспечить территориальную целостность Азербайджанской Республики. Мы уверены, что переговоры, обсуждения, проведенные заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики и министром иностранных дел Азербайджанской Республики с иранскими коллегами, еще более углубят, продвинут отношения между нашими странами, наши связи станут еще прочнее. Пожалуйста, мы к Вашим услугам", - сказал Президент Ирана.