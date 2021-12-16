https://news.day.az/politics/1416585.html Почему Азербайджан заступился за Беларусь на саммите восточного партнёрства? - ответ МИД
Почему Азербайджан заступился за Беларусь на саммите восточного партнёрства? - ответ МИД
Азербайджан всегда выступал против создания программы Восточного партнерства в конфронтационном контексте. Этот принцип отражен в самой Совместной декларации. Отмечается, что Восточное партнерство основано на конструктивном сотрудничестве и не направлено против кого-либо.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом заявила руководитель пресс-службы ведомства Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ об оговорках Азербайджана, указанных в Совместной декларации саммита Восточного партнерства.
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