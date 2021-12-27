В уходящем году отношения между Баку и Парижем развивались в крайне сложных, "штормовых" условиях

Day.Az представляет эксклюзивное интервью АМИ Trend с послом Азербайджана во Франции Рахманом Мустафаевым.

Вопрос: Господин посол, недавно МИД нашей страны вручил очередную ноту протеста МИД Франции в связи с незаконным посещением Ханкенди группой французских политиков во главе с президентом региона Иль-дё-Франс и кандидатом в президенты страны от Республиканской партии В.Пекресс. Какой реакции вы ждете от французской стороны?

Ответ: Данный визит является беспрецедентной и откровенно враждебной акцией против нашей страны, ее суверенитета и территориальной целостности. Он нарушает не только международные и двусторонние обязательства Франции, но и ее национальное законодательство, соответствующие статьи ее Конституции, Общего кодекса местных органов власти и подписанного 24 мая 2018 года главами МВД и министерства Европы и иностранных дел (МЕИД) Франции Циркуляра, который определил правовые рамки международной деятельности местных органов власти.

В последних двух документах четко обозначено, что должны делать представители власти на местах, префекты в случае нарушения закона. Они должны в судебном порядке опротестовать данный визит и признать недействительными все сделанные в ходе него заявления и достигнутые договоренности. Иными словами, мы ожидаем, что официальная Франция, которая так много рассуждает о "верховенстве права" и о "правовом государстве", будет уважать и соблюдать хотя бы свое собственное законодательство.

Местные органы власти не вправе вмешиваться в вопросы внешней политики, обороны и безопасности, которые являются сферами исключительной компетенции президента. Этот принцип закреплен конституционно и законодательно. И этот принцип носит не пассивный, а активный характер, то есть он предполагает правовую, судебную реакцию на любое его нарушение. Поэтому отсутствие реакции префектов на этот провокационный визит будет означать, что французская правовая система находится в прямой зависимости от электоральных и лоббистских кампаний. Это очень опасно прежде всего для самой Франции.

Вопрос: Какие последствия будет иметь этот провокационный визит для имиджа Франции и двусторонних отношений между нашими странами?

Ответ: Очевидно, что этот визит негативно повлиял на реноме Франции и миротворческие усилия ее президента, который недавно в Брюсселе предпринял успешную инициативу по организации неформальной армяно-азербайджанской встречи, которая прошла в достаточно конструктивной атмосфере.

Что касается двусторонних отношений, то все зависит, как я уже отметил, от действий или бездействия соответствующего префекта и от последующих заявлений и шагов официальных властей. Но в целом, на нашу принципиальную линию в отношении Парижа он не повлияет. В ее основе - сочетание жесткой реакции на пересечение Францией наших "красных линий" и конструктивного, прагматичного подхода к вопросам развития диалога и сотрудничества с этой страной там, где это возможно и где это нам выгодно. Мы все время подчеркиваем для наших партнеров здесь, что ответственность за сохранение и развитие двусторонних отношений ложится на обе стороны. Оттого они и называются "двусторонними".

Вопрос: 2021 год был непростым в отношениях с Францией. Каковы, на ваш взгляд, его главные достижения?

Ответ: В уходящем году наши отношения развивались в крайне сложных, я бы сказал, "штормовых" условиях. Развязанная "республиканскими ястребами" осенью прошлого года идеологическая и информационная война против Азербайджана не затихает. Многие ведущие деятели "Республиканцев" словно вернулись в эпоху религиозных военных походов 11-13 веков.

Продолжаются провокации и давление на нашу страну со стороны "клиентов" Армении и местной армянской диаспоры на всех уровнях центральной, местной и законодательной власти Франции. Официальные органы, исходя из предвыборных соображений, заняли позицию сторонних наблюдателей и не вмешиваются в данную ситуацию. Хотя должны вмешаться, так как вновь подчеркну: нарушается национальное законодательство Франции.

Но в то же время в силу возникшего на Южном Кавказе нового регионального порядка, твердой позиции президента и дипломатии нашей страны политика Франции медленно, но все-же адаптируется к поствоенной, постконфликтной ситуации. В ней появились элементы, соответствующие нашей новой повестке - готовность содействовать решению таких актуальных для нас задач, как разминирование, поиск пропавших без вести граждан нашей страны, реконструкция освобожденных территорий, делимитация и укрепление мер доверия. Выделю еще один важный сдвиг в позиции Парижа - 11 ноября министры иностранных дел и обороны Франции в своем совместном заявлении подчеркнули важность заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Отмечу также успешный визит главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Париж 10-11 ноября и позитивные итоги его встреч и бесед в Елисейском дворце и МЕИД Франции. Нельзя не отметить и более сбалансированную позицию нового французского сопредседателя МГ ОБСЕ по вопросам постконфликтной ситуации в нашем регионе.

Очевидно, что многие проблемы в наших отношениях, вызванные политикой Франции, не решены, но в целом, в ее позиции наблюдается позитивная динамика. Главное - в Париже растет понимание того факта, что возврата к прежней повестке "урегулирования конфликта" уже не будет и позиции Франции в нашем регионе в постконфликтный период во многом будут зависеть от ее отношений с нашей страной.