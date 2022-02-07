Делимитация и демаркация госграниц: важный шаг к безопасности всего региона

Автор: Низами Сафаров,

член Комитета по государственному строительству и правовой политике, доктор юридических наук

Завершение вооруженного конфликта с Арменией, который привел к установлению совершенно нового формата в регионе, требует перехода к незамедлительному урегулированию комплекса вопросов, в числе которых особое место занимает делимитация и демаркация государственных границ.

Это чрезвычайно важный аспект деятельности для всех государств, тесно связанный с государственным суверенитетом и территориальной неприкосновенностью. Хотя термины "делимитация" и "демаркация" часто используются в периодической печати, их содержание далеко не во всех случаях ясно для читателей.

Как правовой термин, делимитация границы представляет собой договорно-правовое оформление линии государственной границы между сопредельными государствами, положение которой графически изображено на топографической карте, с соответствующим ее описанием, являющимся составной частью договора или приложением к нему. Демаркация - это обозначение на местности линии прохождения государственной границы между сопредельными государствами специальными пограничными знаками и составление соответствующих документов о проведенной демаркации, таких как, протокол-описание прохождения линии государственной границы, альбом карты государственной границы с нанесенными пограничными знаками и линией прохождения государственной границы и т.д.

Высшее руководство страны в лице Президента Азербайджана г-на Ильхама Алиева неоднократно выступало с предложением о незамедлительном решении комплекса вопросов, связанных с юридическим оформлением государственной границы между двумя государствами. Более того, в документе, принятом по итогам встречи в г. Сочи Президентов Азербайджана, Российской Федерации и премьер-министра Армении 26 ноября 2021 года, была подчеркнута необходимость создания комиссии по делимитации государственной границы с ее последующей демаркацией при консультативном содействии России по запросу сторон.

Цивилизованный и устоявшийся в международном праве подход состоит в том, что делимитация осуществляется в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, исключающими выдвижение каких-либо предварительных условий, разного рода оговорок, de facto, торпедирующих этот важнейший процесс, который, безусловно, исходит из принципа нерушимости границ, получившего общее признание на международном уровне.

Прежде всего, нужно заметить, что Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. в числе принципов, которыми государства-участники будут руководствоваться во взаимных отношениях, предусмотрел принцип нерушимости границ. Согласно этому принципу, "государства-участники рассматривают как нерушимые все границы друг друга и границы всех государств в Европе, и поэтому они будут воздерживаться сейчас и в будущем от любых посягательств на эти границы. Они будут, соответственно, воздерживаться также от любых требований или действий, направленных на захват и узурпацию части или всей территории любого государства-участника". Надо также учесть, что принцип нерушимости границ самым тесным образом связан с другим фундаментальным принципом международного права - территориальной целостностью, учитывая, что последний должен соблюдаться в пределах государственных границ.

Еще раньше, в 24 октября 1970 года Генеральная Ассамблея ООН, приняв "Декларацию о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций", четко указала, что "каждое государство обязано воздерживаться от угрозы силой или ее применения с целью нарушения существующих международных границ другого государства или в качестве средства разрешения международных споров, в том числе, территориальных споров, и вопросов, касающихся государственных границ".

Помимо этого, все основные правовые документы, принятые в рамках СНГ, под которыми, кстати, стоит подпись Армении, исходят из принципов уважения и признания территориальной целостности и нерушимости границ. Эти принципы зафиксированы в ст. 5 Соглашения "О создании Содружества Независимых Государств", подписанного в Минске 8 декабря 1991 года, в Преамбуле Алма-Атинской Декларации от 21 декабря 1991 года, ст. 3 и 4 Устава СНГ от 22 января 1993 года.

Крайне интересный документ, принятый Европейским Сообществом 16 декабря 1991 года "Критерии для признания новых государств в Восточной Европе и Советском Союзе", предусмотрел, что в соответствии с данным документом государства, претендующие на признание, должны предоставить гарантии соблюдения таких условий как уважение Устава ООН и обязательств, принятых в соответствии с Хельсинкским Заключительным актом и Парижской хартией, уважения нерушимости всех границ, которые могут быть изменены только мирным путем по согласию сторон.

Позиция Азербайджана самым тесным образом опирается и на принцип uti possidetis juris ("владейте тем, чем владеете"), восходящего корнями еще к римскому праву, и который довольно часто используется в международной практике для решения территориальных споров, включая практику Международного суда ООН.

Как было заявлено Международным судом в деле, касающемся спора о границе между Буркина-Фасо и Мали, "применение uti possidetis juris обеспечивает уважение незыблемости границ... он не является нормой, относящейся только к какой-либо одной конкретной системе международного права. Это - принцип, имеющий общую сферу применения и логически связанный с явлением получения независимости, где бы это не происходило. Его несомненное предназначение заключается в предупреждении возникновения, угрожающей независимости и стабильности вновь образованных государств опасности, которая исходит от братоубийственной борьбы, провоцируемой оспариванием границ... Принцип uti possidetis juris дает преимущественную силу законному праву собственности... качестве основы для осуществления суверенитета. Его основной целью является обеспечение уважения территориальных границ, существовавших в момент получения независимости". Нужно отметить, что в вопросе преемственности административных границ федеративных государств, и в частности, таких как СССР, бывшая Федеративная Республика Югославии, принцип uti possidetis juris является фундаментальным правовым подспорьем, принимая во внимание его безусловную значимость для всех бывших республик Советского Союза в процессе их вступления в Организацию Объединенных Наций.

Выдвижение армянской стороной заведомо неприемлемых условий, оговорок, которые якобы должны предварять формирование соответствующей двусторонней комиссии и начало ее работы, являются контрпродуктивными, усложняют сложившуюся ситуацию, затягивают поступательное движение к установлению прочного мира в регионе, препятствуют налаживанию эффективного режима экономического сотрудничества. Азербайджан не имел и не имеет каких-либо территориальных притязаний ни к одному государству, признанные согласно международному праву неотъемлемой частью нашей страны исконно азербайджанские территории около тридцати лет находились под оккупацией и были освобождены в результате 44-дневной победоносной Отечественной войны. Восстановление верховенства права на международном уровне, реализация требований, содержащихся в резолюциях Совета Безопасности ООН, принятых в начале 90-х годов прошлого столетия и связанных с деоккупацией территории нашей страны, неизбежно означают переход к фазе дипломатического урегулирования застарелых проблем, в числе которых восстановление государственных границ на основе процедур делимитации и демаркации занимает важнейшее место.