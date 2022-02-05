Франция принимает возникшие в регионе новые реалии

4 февраля по инициативе Президента Франции Эмманюэля Макрона состоялась встреча в видеоформате с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Эмманюэля Макрона в качестве председательства Франции в Европейском союзе, президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Среди важных моментов встречи то, что Франция приняла участие в ней не как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, а как страна, принявшая председательство в Европейском союзе. В совместном заявлении Шарля Мишеля и Эмманюэля Макрона также не было ссылки на Минскую группу.

Как сказал Trend советник Академии государственного управления при Президенте, председатель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов, то, что на вчерашней встрече были подчеркнуты значение Брюссельской встречи и продолжение диалога между Азербайджаном и Арменией, а также упомянуты Сочинская и Московская встречи, еще раз указывает на продолжение переговоров в выгодном для Азербайджана направлении.

"После Московской встречи от 11 января требование Азербайджана состояло в том, что в повестке дня должен быть вопрос скорого открытия Зангезурского коридора, в то же время должны быть осуществлены процессы демаркации и делимитации границ и передача Азербайджану карт заминированных территорий. Хотя часть карт заминированных территорий и была передана Азербайджану и достигнута договоренность по Зангезурскому коридору, очевидно, что Пашинян еще не принял решение в связи с процессом демаркации и делимитации. На встрече 4 февраля никакие интересы Армении Шарлем Мишелем и Эмманюэлем Макроном озвучены не были. Это уже само по себе связано с принятием новых реалий и Президентом Франции", - сказал Мамедов.

По словам эксперта, в последнее время наблюдается растущий интерес Запада к Азербайджану. Неудивительно, что вчерашняя новость о выделении ЕС Азербайджану 2 миллиардов евро значительно обеспокоила армянскую сторону. Ведь ранее речь шла о выделении Азербайджану 150 миллионов евро, а Армении - 2 миллиардов 600 миллионов евро.

Политолог Ильяс Гусейнов подчеркнул в беседе с Trend большое значение вчерашней встречи, отметив, что ее проведение в онлайн-формате дает основания говорить о том, что с учетом напряженного графика работы сторон есть общее мнение о продолжении контактов с использованием современных технологий.

"С другой стороны, уже долгое время на проводимых встречах не звучат такие выражения, как "Нагорный Карабах", "Минская группа". Сложившиеся реалии принимает и являющаяся сопредседателем МГ ОБСЕ Франция. Она участвовала во вчерашней встрече не как сопредседатель, а как страна, принявшая председательство в ЕС. У Шарля Мишеля также есть ряд успешных инициатив по налаживанию доверия и продолжению политического диалога между сторонами. Обсуждения в ходе вчерашней встречи можно расценивать как продолжение Брюссельской мирной повестки дня", - сказал Гусейнов.

Он отметил, что интерес ЕС к Азербайджану день ото дня растет. Наглядным примером этого является очередное заседание министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора", прошедшее в Баку. Азербайджан вносит важный вклад в энергетическую безопасность Европы.