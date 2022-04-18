Потуги Ванецяна: протестуй-не протестуй, все равно получишь...

Автор: Акпер Гасанов

Я не поэт, но глядя на происходящее в Армении сложно удержаться от скромной попытки найти рифму к слову "протестуй". Почему к нему? Да потому, что армянская оппозиция, а это люди, когда-то бывшие армянской властью и, чаще всего, обвиненные по очень тяжким статьям УК РА, тужатся выжать что-то, хотя бы как-то напоминающее "народный протест".

Да, армянские "бывшие" очень хотят стать "будущими". И жаждут сместить действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Больше всего этого хотят, ясное дело, два бывших карабахских сепаратиста, оказавшихся гримасой судьбы вторым и третьим президентам Армении - Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Но их реноме в армянском обществе такое, что сложно подобрать цензурные слова.

В том числе и поэтому на первый план выдвинули выпускника Армянской сельскохозяйственной академии, прошедшего переподготовку в ФСБ России, экс-директора Службы национальной безопасности РА Артура Ванецяна. Отношения которого с Николом Воваевичем развивались зигзагообразно. Напомню, что 10 мая 2018 года Ванецян получил должность главы СНБ именно по представлению Пашиняна и указом тогдашнего президента Армении Армена Саркисяна.

Пашинян с Ванецяном изображали закадычных друзей, даже в оккупированную Шушу ездили вместе, танцевали оба в состоянии алкогольного опьянения на Джыдыр Дюзю. Будучи в фаворе Ванецян получал множество ништяков. К примеру, 22 сентября 2018 года Артур Ванецян, будучи единственным кандидатом, был избран президентом Федерации футбола Армении.

Но, недолго музыка играла. Уже через полтора года с момента назначения, 16 сентября 2019 года, Ванецян был отправлен в отставку по предложению все того же Пашиняна. Такого публичного унижения со стороны Никола, его вчерашний друг Артур, не простил. Он ждал момента, дабы отомстить. И очень верил в то, что после поражения Армении в 44-дневной войне, армянский народ скинет Пашиняна.

Именно поэтому, 10 ноября 2020 года Ванецян принимал активное участие в протестах с требованием отставки премьер-министра Армении из-за подписания соглашения о прекращении огня в Карабахе. Безусловно он понимал, что отказ Пашиняна от подписания этого документа привел бы еще более тяжелому поражению армянской армии, к гибели еще большего числа ее военнослужащих, к освобождению всех территорий Азербайджана. Пусть в более позднее время.

Вся эта объективная реальность не интересовала Ванецяна. Он мечтал о власти. Поэтому и решил, после провала протестных акций, попытать счастья на внеочередных парламентских выборах. На которые Артур пошел в качестве одного из лидеров блока "Честь имею".Другим лидером этого блока был Серж Саргсян. Тот самый, которого армянский народ, в результате протестов, во главе которых шел Пашинян, послал в пешее эротическое путешествие.

В итоге, блок "Честь имею" набрал 5,23% голосов избирателей. То есть, едва-едва протиснулся в парламент РА. В любом случае стало ясно, что перед нами очередной политический лилипут, мнящий себя гигантом политической мысли. И вот сейчас мы видим очередную попытку Артура возглавить протесты. Для чего он, как и вся армянская оппозиция, пытается спекулировать на последних заявлениях Никола Пашиняна.

Напомню, что выступая на прошлой неделе в парламенте, Пашинян прямо заявил, что другого выбора у Армении нет: она должна признать территориальную целостность Азербайджана, "понизить планку в карабахском вопросе" и немедленно начать мирные переговоры. Это значит, что Армения более не будет претендовать на независимость так называемой "нкр", а также официально откажется от территориальных претензий к Азербайджану.

Ванецян и вся шушера, что пытается сейчас поднять волну В РА, прекрасно понимают причины , побудившие Пашиняна признать очевидное. Если коротко, то у Армении просто не осталось сил для противостояния. Она никем не поддерживается, она не имеет сильной армии, она тонет в болоте экономических и демографических проблем, которые никуда не улетучатся даже после смены власти в РА. При этом, самой этой сменой власти и не пахнет. Будут лишь жалкие потуги Ванецяна и его спонсоров надуть лопнувший шарик собственных амбиций. И тут я вернусь к тому, с чего начинал текст. С рифмы. Протестуй- не протестуй, все равно получишь... Такова суровая правда жизни, Артур.