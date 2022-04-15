"Чистосердечное" признание Никола Пашиняна и печальный конец Минской группы

Автор: Пярвин Мирзазаде

Премьер-министр Армении Никол Пашинян последние два дня посвятил себя общению с членами правительства и депутатами Национального Собрания (парламента) страны, которым решил "чистосердечно" рассказать о своих последних переговорах в Брюсселе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля. Учитывая профессиональные качества бывшего представителя второй самой древнейшей профессии в мире - журналистики, можно сказать, что его выступление напоминало редакционную статью малолитражной газеты районного масштаба. Поднявшись на парламентскую трибуну, Никол Воваевич в традиционной для себя манере "чистосердечно" признался, что в ходе переговоров армянской стороне пришлось признать новые реалии, сложившиеся после окончания Второй Карабахской войны и капитуляции Армении и в принципе согласиться на начало переговоров по заключению мирного соглашения.

Кроме того, армянская сторона, практически приняв предложенные Азербайджаном 5 базисных принципов будущего мирного договора, готова начать процесс демаркации и делимитации границ. Одновременно Пашинян подтвердил готовность Армении открыть новые транспортные коридоры согласно подписанным трёхсторонним Заявлениям.

Безусловно, что подобного рода заявления достойны внимания, тем более из уст политика, который имеет в руках всю реальную власть в стране. Исходя из сказанного Н. Пашиняном, можно однозначно сделать вывод, что армянская сторона наконец-то осознала, что сил для реванша у неё нет, помощи ждать больше неоткуда, да и мировое сообщество не собирается потакать территориальным претензиям Армении, и поэтому нужно соглашаться на азербайджанские предложения пока не поздно, а то можно в очередной раз опоздать, как это и произошло с возможным статусом автономии для армянского населения Карабахского региона Азербайджана (предложенным до начала Второй Карабахской войны и отвергнутым в ходе переговоров Арменией).

Вроде бы такая позиция армянского лидера заслуживала бы похвалы и одобрения, если бы Никол Воваевич, со свойственной ему "профессиональной" демагогией, не стал бы по-своему трактовать и интерпретировать высказанные им мысли, искажая суть и содержание брюссельских договорённостей и подписанных трехсторонних Заявлений, стараясь повернуть результаты встреч в свою пользу. Армянской лидер в очередной раз подтвердил - мол, Армения признала территориальную целостность Азербайджана ещё в 1992 году (ранее он, не владея ситуацией, говорил о 1991 годе, когда Армения вступила в СНГ, а Азербайджан официально присоединился к организации лишь в октябре 1993 года), тут же сделав оговорку о том, что это не касается Карабахского региона Азербайджана, который провозгласил свою "независимость" и стал вроде самостоятельным государством. Такая постановка вопроса вообще не выдерживает никакой критики в виду того, что самопровозглашение "независимости" сепаратистами в сентябре 1991 года было незаконным, противоречащим Конституции Азербайджанской ССР 1977 года и напоминало дешевый фарс, поставленный бездарным режиссером.

Далее Никол Воваевич не стал долго заморачиваться и повторил известный тезис армянской стороны о том, что вопрос статуса для армянского населения Карабаха является не территориальной проблемой, а правовой, так как в основе бывшего конфликта лежит вопрос прав армянского населения на некое "независимое, безопасное" существование. Видимо, слабо владея юриспруденцией и международным правом, Н. Пашинян старается ввести в заблуждение не только собственных парламентариев и членов правительства, но и все мировое сообщество, смешивая в кашу разные по значению принципы, каждый из которых имеет своё значение. Прежде всего, если речь идёт об обеспечении прав армянского населения Карабахского региона, то их права и обязанности вытекают из Конституции 1995 года и международных обязательств Азербайджана, который, вступив в ООН, ОБСЕ и Совет Европы, подписал практически все конвенции по обеспечению прав и свобод всех граждан страны, в том числе и представителей национальных меньшинств. Вопрос с правами армянских жителей Карабахского региона является внутренним делом Азербайджана, а что касается права нации на самоопределение, то армянский народ уже самоопределился на Южном Кавказе ещё в мае 1918 года, создав Республику Армения на исторических азербайджанских землях. Так что довод господина Н. Пашиняна абсолютно не состоятелен.

Предоставление какого-либо статуса национальным меньшинствам, проживающим в Азербайджане, также является внутренним делом страны, регулируется национальным законодательством и Конституцией, согласно которой Азербайджан - это унитарное государство.

Армянская сторона, затягивая переговоры, пыталась добиться для сепаратистов призрачной "независимости", сама же отвергнув предложенный азербайджанской стороной статус автономии, который перестал быть актуальным после окончания Второй Карабахской войны, спровоцированной нежеланием Армении признать территориальную целостность и отказаться от притязаний на чужую территорию. Таким образом, в случае того, если армянская сторона вновь попытается вернуться назад в прошлое и затянет свои "старые песни" о статусе или "независимости", то это может положить конец хрупкому, только начавшемуся переговорному процессу.

Стараясь представить себя армянской общественности, как "жесткого" политика и переговорщика, Н. Пашинян запамятовал одно, но самое главное, что Армения войну проиграла, в настоящее время слаба и беспомощна и не может диктовать повестку дня переговоров, как бы ему этого не хотелось. Стараясь получить поддержку у парламентариев, Никол Воваевич вспомнил о том, что Армения - суверенное государство и решение о своём будущем должна принимать сама, а не быть "жертвенным барашком", которого могут принести в жертву, чем вызвал слёзы у сердобольных парламентариев. Согласно этой логике господина Н. Пашиняна, можно сделать вывод, что этот пассаж относился к зарубежной диаспоре и к его оппонентам внутри страны, которые стараются надавить на него, чтобы Армения отказалась от переговоров по достижению мирного соглашения во имя войны до "победного конца". Стараясь вызвать слёзы у аудитории, армянский лидер даже всплакнул о том, что страна потерпела сокрушительное поражение и вынуждена теперь идти на компромиссы. Однако в ходе своего выступления он постоянно твердил о неком мифическом "арцахе" и его "народе", которые он готов защищать до конца, как бы забыв о том, что речь идёт о территории соседнего государства и его гражданах.

Заодно Никол Воваевич перекинул ответственность за поражение на своего предшественника Сержика Саргсяна, который, по его мнению, на переговорном процессе в рамках Минской группы ОБСЕ уже сдался. На что последний разразился в армянской прессе нелицеприятными высказываемыми в адрес нынешнего премьера, в которых обвинил его в предательстве, вытащив на свет некую бумагу в свою защиту, якобы в своё время обсуждаемую на переговорах, но очевидно, сразу же отвергнутую азербайджанской стороной.

А под конец своего "пламенного" выступления Н. Пашинян заявил, что причиной Второй Карабахской войны был город Шуша, который армянская сторона старалась удержать до последнего, заметив, что у Армении был шанс избежать войны, сдав мирным путём 7 азербайджанских оккупированных районов, но тогда были бы жертвы (непонятно где и какие), но случилась война и все равно было много жертв. Однако, Армения проиграла, но пока стоит на ногах, если, конечно, удержится. В общем, как всегда, Никол Воваевич переворачивает все с головы на ноги, лишь бы скинуть с себя ответственность за войну и поражение, которую сам же развязал, заявив, что "Карабах - это Армения", не подумав о последствиях.

Но и, как всегда, последовал реверанс в адрес сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которых он любит больше всех на свете, потому что у них ничего никогда не получается. Но тут Н. Пашинян попал впросак, так как сразу же после пламенной речи в парламенте последовало заявление МИД России о том, что российский сопредседатель Игорь Ховаев больше не сопредседатель Минской группы, а спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и тем самым де-факто подтвердил, что Минская группа почила в бозе. Кроме того, изменился и статус французского сопредседателя, который теперь посещает регион в ранге спецпредставителя председательствующего в ЕС президента Франции Э. Макрона по Южному Кавказу, что окончательно ставит крест на армянской политике затягивания переговоров и проволочек в рамках этой уже распавшейся группы. Таким образом, время доказало правильность выбранной стратегической линии Президента Ильхама Алиева, который давно предсказал конец Минской группы ОБСЕ и призывал армянское руководство немедленно начать прямые переговоры по достижению мирного соглашения, а также демаркации и делимитации границ.

Резюмируя последнее выступление Пашиняна, можно сделать вывод, что армянская сторона нехотя и скрипя зубами, но постепенно начала осознавать новые реалии, которые могут принести мир и стабильность в регион. Армянский лидер осознал, что отказ от мирных переговоров лишь приведёт к катастрофе, которую с трудом удалось избежать в ноябре 2020 года.

Н. Пашинян вынужден принять предложения Азербайджана, так как время не ждёт, в противном случае новая терапия железным азербайджанский кулаком будет неизбежна. Хотя такие переговоры вызывают взрыв истерии и возмущения у радикальной оппозиции в Армении и у сепаратистов, но их позиция мало уже интересует официальные власти в Ереване, которые поняли, что всяческие попытки спасти свою креатуру в Карабахском регионе Азербайджана могут привести к непоправимым последствиям. Команда Н. Пашиняна, как бы не старалась изворачиваться, но в условиях новых сложившихся реалий в регионе и обострившейся из-за событий в Украине международной обстановки вынуждена пойти на нормализацию отношений с Азербайджаном и Турцией, отказавшись от утопических мечтаний о "великой Армении". К сожалению, армянская оппозиция не готова отказаться от своих радикальных тюркофобских взглядов, стараясь вытащить народ на улицу, чтобы не допустить нормализации отношений. Любая попытка властей в Ереване сделать шаг в направлении начала мирного процесса встречается оппозицией в штыки. Вот и на этот раз оппозиция бойкотировала заседание парламента и демонстративно отправилась в полном составе в сторону Карабаха, чтобы оттуда "громко" заявить о себе. Но не тут то было, миротворцы отказались пропускать депутатов парламента Армении - граждан другой страны на территорию, где они временно размещены, обосновав это тем, что власти Азербайджана на это согласия не дали, чем полностью ещё раз подтвердили то, что Карабахский регион - это азербайджанская территория.

Рано или поздно властям Армении придётся окончательно смириться с новыми геополитическими реалиями, вывести остатки своих вооруженных сил и отказаться от поддержки сепаратистов, что и предусматривают собой подписанные трёхсторонние Заявления и договоренности, достигнутые в ходе последних встреч в Брюсселе. Естественно, что армянское население Карабахского региона обретёт в этом случае статус полноправных граждан Азербайджана с соответствующими правами согласно Конституции, что даст им возможность свободно жить и трудиться, уважая азербайджанские законы. Все ужастики о "неминуемой" депортации, которыми радикальные националисты и сепаратисты пугают армянское население Карабахского региона, - лишь повод, чтобы попытаться держать его в узде и не дать начать диалог и примирение, как предлагает Азербайджан. Чем быстрее это поймут в Ереване и Карабахе, тем быстрее там установятся мир и спокойствие.