Брюссельская дилемма Никола Пашиняна: к итогам трехсторонней встречи в Брюсселе

Автор: Пярвин Мирзазаде

6 апреля 2022 года в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Премьер-Министром Армении Николом Пашиняном, при посредничестве Председателя Европейского Союза Шарля Мишеля.

Основной целью этой очередной встречи был вопрос достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией после окончания Второй Карабахской Войны и практического завершения конфликта, который закончился капитуляцией армянской стороны.

Следует отметить, что последние события в мире и боевые действия в Украине ставят на повестку дня вопросы окончательного урегулирования конфликтов в Европе, которые могут вновь вспыхнуть в любой момент, что несомненно волнует мировое сообщество. Безусловно, что завершившийся в 2020 году конфликт между Азербайджаном и Арменией требует юридического оформления мирного соглашения и урегулирования оставшихся проблем.

Как известно, долгое время начиная с 1992 года, вопросом мирного разрешения конфликта занималась Минская группа ОБСЕ в лице трёх сопредседателей, которой ничего сделать конкретного не удалось. Выдвинутые сопредседателями предложения по решению застарелого конфликта оказались абсолютно не реалистичными, зачастую противореча международному праву и 4 резолюциям СБ ООН, а также решениям Лиссабонского и Будапештского Саммитов ОБСЕ.

Именно то, что сопредседатели в попытках умиротворения агрессора- Армении старались достигнуть мирного соглашения за счёт государства- жертвы Азербайджана и привело к провалу их миссии.

Выдвигая на первый план вопросы статуса для армянского населения Карабахского региона Азербайджана, международные посредники не смогли обеспечить вывод оккупационных армянских войск и возвращения 1 миллиона азербайджанских беженцев, а также добиться от армянской стороны признания территориальной целостности, в рамках которой мог бы решаться вопрос статуса возможной автономии для армянского населения.

Армянская сторона, поставив во главе своей позиции нереальное требование некой "независимости" для Карабахского региона, сама фактически поставила точку в вопросе возможного автономного статуса. После того, как армянская сторона не только продолжила проводить свою нереалистичную политику, но и открыто стала делать заявления о том, что "Карабах это Армения", Азербайджану ничего не оставалось кроме того, чтобы принудить агрессора исполнять 4 резолюции СБ ООН, обязательные к исполнению.

Армения, потерпев сокрушительное поражение, от полного краха которой спасло лишь вмешательство России, была вынуждена подписать 10 ноября 2020 года трёхстороннее Заявление, в котором взяла на себя определенные обязательства по деэскалации послевоенной ситуации, что фактически является документом о прекращении огня и вывода армянских оккупационных сил с территории Азербайджана.

Согласно подписанному трёхстороннему Заявлению, стороны обязались не только прекратить огонь, но и начать процесс нормализации двусторонних отношений, открыв транспортные коридоры и начав шаги по налаживанию мирного диалога и экономического сотрудничества.

Данный документ не является окончательным мирным соглашением и лишь регламентирует то, что должны делать стороны чтобы прийти к нему.

К сожалению, армянская сторона воспринимает трёхсторонние Заявления как передышку перед возможным реваншом и выполняет часть пунктов Заявления лишь под давлением, а другую часть пунктов интерпретирует в своей версии, неприемлемой для Азербайджана.

Естественно, что такая ситуация не может продолжаться вечно, тем более, что армянская сторона постоянно провоцирует конфликтные ситуации с применением вооружённой силы, стараясь получить односторонние выгоды. Вот почему для окончательного решения конфликта Азербайджан предложил Армении мирное соглашение из 5 основных принципов, которые полностью основаны на международном праве и соответствуют всем стандартам мирного договора.

Армянская сторона, которая привыкла двурушничать и делать хорошую мину при плохой игре, взяв небольшую паузу, наконец ответила на эти предложения в принципе их приняв, но сделав неприемлемые оговорки, которые являются красными линиям для Азербайджана.

В частности, выражая готовность признать территориальную целостность Азербайджана, армянская сторона опять повторяет свой избитый тезис о том, что Карабахский регион не является частью Азербайджана и вопрос его статуса должен решаться в рамках переговоров с участием сопредседателей Минской группы, которые врядли когда-нибудь сумеют собраться вместе в обозримом будущем, да и предложенные ими ещё в Мадриде принципы урегулирования конфликта давно устарели и не отвечают реалиям.

Армения, отвергнув в своё время предложения Азербайджана по предоставлению армянскому населению Карабахского региона автономного статуса, сама поставила крест на вопросе автономии.

Максималистские требования армянских лидеров о некой "независимости" оказались той медвежьей услугой, которую они оказали своим соплеменникам.

Ввиду того, что деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ окончательно оказалась парализованной в свете последних событий в Украине и не способностью предложить что-то новое, отвечающее современным реальностям, к чему их призвал во время встречи с ними (ещё в июле 2021 года) Президент Ильхам Алиев, роль посредника в достижении мирного соглашения попытался взять на себя Председатель Европейского Совета Шарль Мишель. Еще летом 2021 года он посетил Азербайджан и Армению, где встретился с Президентом Ильхамом Алиевым и Премьер-Министром Николом Пашиняном.

Несмотря на то, что страны Южного Кавказа не являются членами ЕС, эти страны участвуют в программе ЕС Восточного партнёрства. Грузия официально объявила о своём стремлении стать членом ЕС и подписала соглашение об ассоциации, Армения ещё в 2017 году подписало соглашение о партнёрстве с ЕС, Азербайджан находится в заключительной стадии согласования документа о стратегическом партнёрстве.

То внимание, которое ЕС проявляет к региону Южного Кавказа соответствует историческим словам великого французского государственного деятеля генерала Шарля де Голля о единой Европе от Атлантики до Урала. Поэтому ЕС заинтересован в том, чтобы соседний регион, богатый энергоресурсами и занимающий важное геополитическое место, стал бы зоной мира и сотрудничества.

Учитывая сложную ситуацию в Европе в свете последних событий вокруг Украины, ЕС заинтересован в использовании Южного Кавказа в качестве нового транспортного коридора между Европой и Азией, а также увеличении объемов поставок природного газа из Каспийского региона, как альтернативного источника энергоресурсов для Европы, учитывая резкий рост цен на энергоносители в мире.

Для этого Председатель Европейского Союза Шарль Мишель (бывший Премьер-Министр Бельгии и опытный переговорщик, фактически спасший свою страну от распада в период подъема фламандского сепаратизма) взял на себя роль посредника в достижении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

После первой трёхсторонней встречи в Брюсселе в ноябре 2021 года, которая прошла довольно плодотворно и несмотря на упрямство армянской стороны, увенчались рядом конкретных шагов по дестабилизации ситуации, в частности предоставлению карт армянских минных полей, установленных в Карабахском регионе Азербайджана, в обмен на задержанных армянских военнослужащих, которые были взяты в плен с оружием в руках после вступления в силу прекращения огня на азербайджанской территории.

Учитывая тот факт, что Армения сейчас остро нуждается в денежных средствах, которые никто кроме ЕС предоставить не может, армянское руководство согласилось на посредничество Ш. Мишеля, чтобы наконец получить обещанные ей вожделенные 2,6 миллиардов евро для реанимации погибающей экономики.

Что касается Азербайджана, то независимый внешнеполитический курс Президента Ильхама Алиева, который проводит свою дипломатию исходя только из национальных интересов без оглядки на кого-либо, всегда основывался на развитии равноправных отношений со всеми странами и поэтому посредническая миссия ЕС была встречена с одобрением.

Трёхсторонняя встреча в Брюсселе, которая длилась почти 5 часов, прошла довольно успешно и итоги встречи вселяют надежду на положительный успех в будущем. Прежде всего лидеры Азербайджана и Армении договорились по вопросу начала делимитации границы, а также дали поручение Министрам иностранных дел обеих стран приступить к переговорному процессу по подготовке мирного договора.

Немаловажным фактором прошедших переговоров стала договоренность по укреплению мер безопасности вдоль границы и решению гуманитарных вопросов, связанных с задержанными лицами, разминированием и пропавшими без вести в ходе Первой Карабахской Войны.

Принимая во внимание тот факт, что ни лидеры стран, ни глава Европейского Союза не упомянули возможную роль в переговорном процессе сопредседателей Минской группы можно сделать вывод, что на ее деятельности можно поставить окончательно крест, не смотря на попытки некоторых официальных лиц в Ереване стараться постоянно спекулировать на этой теме.

Также заслуживает внимание тот факт, что не разу не был упомянут термин "Нагорный Карабах", который уже давно не существует, как бы не старалась реанимировать эту старую административно- территориальную единицу армянская сторона.

Немаловажным фактором прошедших переговоров является и то, что ЕС в очередной раз проявил свой значительный интерес к открытию новых региональных транспортных коридоров, в том числе Зангезурского, строительство которых пока саботирует под различными предлогами армянская сторона.

ЕС заинтересован в том, чтобы в регионе воцарились мир и стабильность, которые помогут ускорить интеграцию региона в общеевропейские процессы, в том числе и в вопросы энергобезопасности. Поэтому для ЕС отношения с Азербайджаном сейчас важны как никогда, в отличии от Армении, которая ничего кроме стонов и плача предложить единой Европе не может.

В целом можно отметить, что Брюссельская трёхсторонняя встреча прошла довольно продуктивно на основе повестки дня, которую продвигает азербайджанская сторона. Попытки армянской стороны вновь разыграть вытащенную из нафталина битую карту "арцаха" ничем не увенчались.

В это непростое для мирового сообщества время, ЕС заинтересован в скорейшем достижении мирного договора на основе территориальной целостности всех государств региона и не намерен потакать территориальным претензиям Армении, которая целиком зависит от скорейшего выделения обещанных средств.

Хотя Н. Пашинян вернувшись в Ереван, на заседании правительства, на котором обсуждались также итоги Брюссельской встречи, стал бравировать и утверждать, что достижение мирного соглашения зависит от того, насколько там будут учтены права некоего "арцаха", но уже всем давно ясно, что это тема для Азербайджана давно закрыта и любая попытка вновь закинуть ее приведёт к краху переговоров.

Что же касается вопросов делимитации границы, то Н. Пашинян сказал , что есть административная граница между двумя государствами времён бывшего СССР, которая и будет основой для делимитации, признав, что есть азербайджанские территории занятые Арменией и наоборот. Этими словами Премьер Н. Пашинян косвенно подтвердил факт того, что истерика поднятая армянской стороной относительно якобы азербайджанской "оккупации" части территории страны не выдерживает никакой критики ввиду того, что согласно международному праву, не проведя делимитацию невозможно точно определить принадлежность той или иной территории.

Н. Пашинян оказался перед дилеммой: или последовать Брюссельским договоренностям, согласиться с достигнутым и получить обещанные ЕС средства; или имитировать переговорный процесс, получив в конце концов очередной удар железным азербайджанским кулаком, оставшись без средств, так как никто просто так Армении ни цента не даст.

Всяческие попытки Армении продолжать играться с темой так называемого "арцаха", отказываясь выводить оттуда остатки своих вооружённых сил, воодушевляя сепаратистов несбыточными надеждами, лишь играют против неё. Вместо того, чтобы честно признаться армянскому народу в том, что проект "арцах- миацум" закрыт навсегда потерпев полное фиаско, ереванские руководители поощряют утопические мечты, которые приносят вред и армянам проживающим в Карабахском регионе Азербайджана и всему своему народу.

Армения, которая в отличии от Азербайджана, не является полностью самостоятельным государством, являясь членом военно-политического блока, имеет определенные обязательства перед союзниками и принимая то или иное решение вынуждена оглядываться по сторонам и консультироваться. Но Армения должна осознать, что ее экспансионистские устремления никто поддерживать не будет.

Пойдя на переговоры в Брюсселе, Армения уже получила окрик от своего главного союзника, чтобы не слишком задирала нос, ведь всегда должна помнить кто спас ее от окончательного разгрома. Поэтому премьер Н. Пашинян, который всегда отличался своей прозападной ориентацией, постарался перевести тему последних событий вокруг села Фаррух в Карабахском регионе (которую раздувала армянская пресса) на то, что будет обсуждать это в рамках предстоящего визита в Москву.

Конечно Н. Пашинян волен обсуждать любой вопрос с кем-бы то ни было или где-бы это ни было, но хотелось бы напомнить армянской стороне, что Карабахский регион это международно признанная территория Азербайджана и всяческие попытки сувать свой длинный нос во внутренние дела другого государства будут жестко пресекаться терапией железного кулака.

Хочет или не хочет этого армянская сторона, но вскоре ей придётся выполнить условия Трехстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года и вывести остатки своих войск из Карабахского региона, сделав это добровольно или их заставят сделать это Байрактары. И чем быстрее это произойдёт, тем быстрее армянские жители Карабаха станут лояльными гражданами Азербайджана, отказавшись от сепаратизма.

Прошедшая Трёхсторонняя встреча в Брюсселе-это очередной успех дипломатии Президента Ильхама Алиева, который шаг за шагом ведёт Азербайджан к новым победам и достижениям.