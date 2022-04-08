Трехсторонняя встреча в Брюсселе дала серьезный повод для оптимизма

Встреча в Брюсселе дала Армении четкий сигнал, что ей придется договариваться с Азербайджаном в рамках международного документа, то есть брать на себя международные юридические обязательства. В каком формате это будет, покажут переговоры.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Университета Мальмё (Швеция), действительный член Международной академии наук (Австрия) Камал Мекили-Алиев.

Напомним, что 6 апреля в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Итоги встречи в Брюсселе оцениваю осторожно положительно. Что дает повод для оптимизма - это смена тона армянской стороны в вопросе демаркации и делимитации границ. Эта тема уже не привязывается Арменией слишком настойчиво к более комплексному ряду вопросов. Есть принципиальное согласие работать над этим вопросом по ускоренному графику и начать решать его до конца апреля, то есть без того, чтобы откладывать на неопределенный срок. Это означает, что есть принципиальное согласие относительно того, что это нужно делать в ближайшие сроки без увязки с другими вопросами, касающимися восстановления отношений Армении и Азербайджана. Это, на мой взгляд, серьезный повод для оптимизма.

Европейское посредничество стало более активным на фоне сложившейся в мире геополитической ситуации и усилилось влияние ЕС в переговорах по решению проблематичных вопросов между Азербайджаном и Арменией. Есть основания полагать, что фактор европейского посредничества будет только возрастать. Европейская сторона тоже уже согласна с тем, что имеются определенные договоренности и неконструктивно ставить предусловия о том, как и в каком формате будет решаться вопрос делимитации границ, как это делала Армения. Поэтому Ереван тоже попытался занять более определенную позицию, там услышали сигнал из Европы и поняли, что лучше решить вопрос быстрее в рамках уже достигнутых договоренностей и в том формате, который есть сейчас, чем откладывать надолго и напрягать обстановку. Невыполненные договоренности - они как Дамоклов меч висят над головой.

В нынешней сложной геополитической обстановке невозможно с полной определенностью говорить о том, не окажутся ли невыполненными брюссельские договоренности так же, как не выполнены Арменией договоренности, достигнутые в Сочи в ноябре прошлого года. Но, опять же, оставаясь на оптимистичной ноте, я бы сказал, что часть договоренностей выполнена будет. Насколько быстро и в каком формате, сейчас никто не сможет сказать. Но тот осторожный оптимизм, который возник после вчерашней встречи, дает повод говорить о процессе урегулирования, что он скорее жив, чем мертв. Насколько этот процесс будет быстрым и глубоким, остается пока под вопросом. Главное в настоящий момент, что этому процессу был придан в Брюсселе импульс.

Дальнейшее развитие ситуации, на мой взгляд, будет следующим. Армении придется договариваться о мире с Азербайджаном в рамках международного договора, то есть брать на себя международные юридические обязательства. В каком формате это будет, покажут переговоры.

Есть и другой внушающий оптимизм момент - все вопросы, которые были камнем преткновения в теме подписания мирного договора, сейчас рассматриваются в отвязке от нее. Это те же самые вопросы делимитации и демаркации. Сначала будет реализован этот момент, затем министерства иностранных дел двух стран займутся составлением мирного договора. Я не считаю, что процесс составления мирного договора будет простым, но хотя бы некоторые отяжеляющие его вопросы будут отвязаны от общей темы.

Явно обращает на себя внимание отсутствие упоминаний о Минской группе ОБСЕ. То, что ЕС явно выступает в качестве посредника самостоятельно и не отсылает стороны как прежде к сопредседателям МГ, говорит о том, что де факто минский процесс уже выходит из политической повестки восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном.

Еще один очень позитивный момент - это отсутствие в вопросе определения границ и открытия коммуникаций какой бы то ни было увязки с темой "статуса". Вместо этого были четкие позитивные сигналы в плане того, что армянская сторона получила от Европы те же самые параметры, что и от России: достигнутые договоренности надо выполнять. Теперь, когда и Россия, и Евросоюз находятся на одной стороне в вопросе выполнения договоренностей, у Армении не остается другого выхода кроме как начать их выполнять.

Лейла Таривердиева