Приключения террориста Сасуняна в Ереване: трагикомичная Армения

Автор: Акпер Гасанов

Уже нужно привыкнуть к двум вещам. Первое- Армения является государством, поддерживающим терроризм на самом высоком уровне. В Армении героизируют террористов, им возводят памятники, их именами называют школы, лицеи, улицы. На их примерах учат все новые поколения армян. Второе- от такой Армении, да еще и в период царящего там внутриполитического хаоса, можно ожидать всего. В том числе и новостей, которые вызывают смех.

Итак, во время акций протеста в Ереване полицейские задержали Амбика Сасуняна. О том, кто это такой, я напомню ниже. А пока уточню, что первым об аресте человека с фамилией, наводящей на разные мысли о роде его деятельности, сообщил в соцсетях армянский правозащитник Рубен Меликян. Через несколько часов на связь вышел сам Сасунян, сообщив, что он участвовал в протестной акции, в ходе которой поинтересовался у полицейских, за что подвергают приводу молодежь, после чего задержали и доставили в участок его самого. Потом отпустили.

Можно поиграть в аналогию и вспомнить слова главного героя кинокомедии "Кавказская пленница": "Обидно, слушай... Честное слово, ничего ж не сделал - только вошёл...". Сасунян, по его собственному мнению, ничего не сделал, только спросил. Не там и не у тех. За что и поплатился с методами работы армянской полиции и условиями содержания армянских протестующих. А ведь совсем недавно, в октябре прошлого года, на своей странице в Фейсбук, он написал: "Спустя сорок лет мне предоставлена честь побывать на родной земле, пить родную воду, дышать ее воздухом".

Вот, надышался, как говорится. И теперь имеет смысл напомнить, кто такой этот Сасунян. Это член армянской террористической организации "Борцы за справедливость в вопросе "геноцида армян" ("ESAK"). В 1982 году он убил генерального консула Турции в Лос-Анджелесе Кемаля Арыкана. За что был приговорен к пожизненному заключению без права на обжалование, содержался в тюрьме "Сан-Квентин" штата Калифорния.

Тогдашний президент США Рональд Рейган осудил убийство турецкого консула, назвав его "кажущимся террористическим актом". Отметим, что отсутствие каких-либо дальнейших армянских террористических операций на территории США является отчасти результатом сурового тюремного заключения, вынесенного Сасуняна. Но, по законам Калифорнии, заключенные, которые провели в тюрьме более 25 лет, получают право на ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Сасунян с октября 2007 года неоднократно пытался воспользоваться этим правом. Благодаря вмешательству МИД Турции в 2006, 2010, 2013 и 2015 годах американский суд отклонял все ходатайства террориста. Но в конечном итоге Сасунян был условно досрочно освобождён в 2021 году. И что он сделал, почувствовав пьянящий воздух свободы? Нет, не покаялся за совершенное преступление. И не встал на путь исправления, попытавшись реализоваться в США.

Он не вернулся в родной Бейрут, откуда родом были многие армянские террористы. Он отправился в Армению, чем доказал, что именно там армянские террористы могут чувствовать себя спокойно, вольготно и пожинал лавры "национальных героев". Прекрасно помню справедливую и гневную реакцию Турции на сам факт освобождения Сасуняна. "Освобождение убийцы генконсула в Лос-Анджелесе Кемаля Арыкана, приговоренного к пожизненному заключению без амнистии, не только подорвет доверие к правосудию, но и будет поощрять лишенных человечности людей, использующих терроризм для достижения своих целей", - говорилось в публикации вице-президента Турции Фуата Октая в соцсетях.

Осудил данный шаг и официальный Баку. "Заявление Сасуняна, когда он еще находился в заключении, в интервью армянскому военному журналу Hay Zinvor в 2012 году о том, что он является армянским солдатом и готов воевать в Карабахе - на территории Азербайджана, которая в то время еще находилась под оккупацией, демонстрирует то, что этот террорист вовсе не исправился", говорилось в заявлении МИД Азербайджана.

И все это - правильные слова. Но тем не менее, Сасунян сейчас в Армении. В бурлящей, погружающейся в болото хаоса, возможно управляемого. И пребывание в рядах протестующих профессионального террориста в тот момент, когда "реваншисты" открыто говорят о готовности использовать любые методы борьбы за власть, очень символично. Особенно, если вспомнить, что Сасунян прильнул к дашнакам, которые имеют давний террористический опыт.

Показательно также, что едва ли не главной мишенью протестующих был выбран армянский парламент. В стенах которого уже однажды был совершен теракт. И именно в тот момент, когда намечались подвижки в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Многое говорит о том, что заказчиком того теракта был второй президент РА Роберт Кочарян. Который и сейчас является главным кукловодом протестов. И пусть никого не удивляет арест Сасуняна. Его же в итоге выпустили на свободу. Так что, вполне возможно, что он себя еще проявит. В стране, где террористы приходят на митинги оппозиции "подышать воздухом" всё возможно.