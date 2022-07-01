Техутский рудник создает серьезную угрозу для экологической безопасности региона

Автор: Лейла Таривердиева

Если все работы будут протекать по графику, Техутское месторождение в скором времени начнет действовать... Таким сообщением "обрадовал" армянскую общественность, а особенно жителей Лорийской области в начале июня министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян. Министр туманно пояснил, что у рудника были какие-то проблемы, но теперь они решились и скоро разработка месторождения, а также горно-обогатительный комбинат заработают во всю.

Восстановление эксплуатации Саносян обещал уже после 10 июня. Пока что опасный объект не начал работу, но официальные структуры бодро рапортуют о его полной готовности.

Официальной версией остановки рудника и комбината в марте были ремонт и модернизация. Однако известно, что причиной послужили западные санкции, введенные в отношение российского банка ВТБ, владеющего месторождением. Компания "Техут" перешла под управление ВТБ из-за неспособности выплатить банку взятый ранее кредит. С марта в Армении лихорадочно пытались решить проблему, искали даже нового владельца, думали переоформить объект на какое-нибудь "левое" лицо, не находящееся под санкциями. Такая активность не удивительна, потому что запуск в 2014 году Техурского рудника резко повысил показатели армянского экспорта (по данным Национальной статистической службы Армении, первое место по объему экспорта в 2021 году заняла горнодобывающая промышленность). Техут является вторым в Армении по размерам рудником после Зангезурского, и его остановка сильно ударила по и без того тощему бюджету страны.

Но есть и другая область, по которой Техутский рудник бьет не просто больно, а смертельно. Это экология. Как утверждают уже который год армянские специалисты, рудник с самого начала был запущен неправильно с многочисленными нарушениями стандартов, как попало, и практически сразу начал уродовать окружающую среду. Говорится также о том, что месторождение исследовано с большими упущениями, не оценены некоторые дорогостоящие элементы в составе руды, которые, оказавшись в отвалах и в хвостохранилище, превратятся в яды и токсиканты, отравляющие окружающую среду, в том числе в мышьяк. Более того, под воздействием других химических веществ эти элементы могут распространятся также в виде крайне опасных газообразных соединений.

Ученые говорили обо всем этом как о возможности, но испытать последствия в реалиях довелось местным жителям, которые со времени открытия рудника и комбината не уставали протестовать и возмущаться.

"Нам говорят, что нет природоохранных проблем. Но Техут - это сплошная природоохранная проблема. Сверху в реку идет мутная вода, и ею мы поливаем участки. Она дает глиняный осадок... У нас есть проблема с пылью, особенно там, где работает тяжелая техника", - писали со ссылкой на жителей местных сел армянские СМИ.

Сложная экологическая ситуация, как, опять же, свидетельствуют сами армянские источники, сложилась на всех трех главных рудных месторождениях Армении. Об этом знают все, в том числе эксплуатирующие их компании.

Примечательно, что имеется официальное экспертное заключение о недопустимости строительства хвостохранилищ в оползневой зоне, хвостохранилище Техутского рудника расположено как раз в таком месте - в 8-балльной сейсмоопасной зоне. Как заявлял ранее председатель Союза зеленых Армении Акоп Санаарян, вместо качественной дамбы в районе построена наземная дамба, которая не сможет предотвратить выброс миллионов тонн отходов в аварийной ситуации. Кстати, в марте 2016 года на дамбе Техутского хвостохранилища на самом деле произошла авария. Частичное разрушение дамбы привело к выбросу опасных веществ в реку Шнох. К счастью, разрушения были не так велики, но и они привели к серьезным последствиям.

По мнению армянских экологов, того же Санасаряна, разработка Техутского медно-молибденового месторождения является коллективным преступлением с участием госчиновников. Размер экологических рисков в представленном начавшей разработку компанией проекты был занижен в несколько раз.

Коллективное преступление армянских чиновников угрожает не только самой Армении, но и всему региону. Если бы Армения наносила ущерб только себе, возобновление работы Техутского рудника было бы ее внутренним делом и никого бы не касалось. Но в данном случае нашим соседям придется отвечать перед всем регионом. Так, попадающие из хвостохранилища в реку Шнюх тяжелые металлы загрязняют в последствии реку Дебед, откуда зараженная вода перетекает на территорию Грузии, в реку Храм, правый приток Куры.

Ранее Day.Az уже привлекал внимание к угрожающей региону деятельности армянских горно-обогатительных предприятий. В частности, Зангезурского медно-молибденового комбината, сбрасывающего "тяжелую воду" в трансграничную реку Охчучай. Все годы оккупации азербайджанских территорий отходы хвостохранилищ армянских рудников уродовали экологию Зангиланского района Азербайджана, вливаясь посредством Охчучая в самый крупный приток Куры - реку Араз. Отметим, что Араз является основным источником воды для северных регионов Исламской Республики Иран. Учитывая это, нетрудно представить себе масштабы проблемы.

Как можно ее решить? Решение есть. Заключается оно в полной консервации источника угрозы.

В 2020 году ученые Национального политехнического университета Армении опубликовали результаты исследований, проведенных на предмет загрязнения тяжелыми металлами речной воды и прибрежной почвы, близлежащих к территории хвостохранилища. В статье, опубликованной в научном журнале, указывается, что эксплуатация Техутского медно-молибденового предприятия в 2016 году вызвала техногенную нагрузку на окружающую среду по содержанию ряда тяжелых металлов, миграция которых продолжалась после остановки его работ в 2018 году. То есть даже после закрытия рудника и комбината, выброшенные в окружающую среду вредные вещества продолжили "курсировать" в атмосфере, воде и почве. Однако было отмечено очень серьезное снижение показателей содержания вредных веществ. Анализ некоторых образцов прибрежной почвы показал, что после остановки работ предприятия концентрация цинка снизилась на 75 процента, меди - на 84 процента по сравнению с анализом проб в период работы горно-обогатительного комбината. Данные, поученные исследователями, показали снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, вызванной работой комбината.

Так что выход есть.

Да, горнодобывающая промышленность единственный источник дохода бюджета страны, где не действуют больше никакие предприятия. Тем не менее, угроза, которую представляет эта отрасль, может обойтись Армении гораздо дороже. В этой стране правящие элиты никогда не заморачивались на такой "ерунде", как экологическая безопасность. Природные богатства отдаются в эксплуатацию иностранцам практически без соблюдения стандартов, которые те же компании-владельцы у себя на родине соблюдали бы до точки, боясь ответственности.

Вернуть то, что уже сделано, невозможно. Но возможно остановить продолжение этого преступления. Армения ответственна в данном случае перед всеми своими соседями, страдающими от игнорирования ею экологических проблем. Это не просто слова. Эти слова могут в конце концов перерасти в действие. И стране, над которой и так висит дамоклов меч громадной ответственности за все, совершенное на землях Азербайджана в период оккупации, придется расплачиваться и за отравление трансграничных водоемов. И в данном случае не имеет значения - сознательно, для шантажа соседей это делается или по дурости.