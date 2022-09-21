Азербайджан самостоятельно выполнил резолюции Совбеза ООН - Низами Сафаров
Азербайджан самостоятельно выполнил резолюции Совета безопасности ООН об освобождении от оккупации своих земель.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend член комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правовой политике и государственному строительству Низами Сафаров.
"Президент Азербайджана в своем выступлении на Саммите государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде особо подчеркнул неэффективность некоторых ведущих международных организаций и обеспокоенность этим фактом. Наглядным примером является судьба четырех резолюций Совета Безопасности ООН, требовавших вывода вооруженных сил Армении с оккупированных ею территорий Азербайджана. Почти тридцать лет эти резолюции оставались невыполненными", - сказал Сафаров.
Он отметил, что при этом в ходе обсуждений на заседаниях Совета Безопасности ООН многие государства поддержали справедливую позицию Азербайджана.
"На заседании Совета Безопасности ООН 30 апреля 1993 года в ходе обсуждения проекта резолюции №822 представитель Великобритании Ричардсон отметил, что единственный путь урегулирования конфликта в рамках принципов, провозглашенных ООН и ОБСЕ, заключается в сохранении суверенитета Азербайджана над "Нагорным Карабахом". В ходе принятия резолюции №884 в Совете Безопасности представитель Венгрии Эрдош особо подчеркнул важность подтверждения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и недопустимость заполучения территории в результате применения силы. С таким заявлением выступил и представитель Испании Яньес Барнуэво. В докладе "О правовых последствиях вооруженной агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики", подготовленном международным специалистом, профессором Йорамом Динштейном и распространенном в качестве документа Генеральной Ассамблеи ООН, однозначно отмечалось, что "оккупация с применением силы Нагорного Карабаха и прилегающих районов является грубым нарушением Республикой Армения территориальной целостности Азербайджанской Республики". В первом пункте резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 14 мая 2008 года под названием "Положение на оккупированных территориях Азербайджана", было заявлено об "уважении и поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах её международно признанных границ" и потребован "немедленный, полный и безоговорочный вывод всех армянских сил с оккупированных территорий Азербайджанской Республики". К сожалению, ООН, в первую очередь, не обеспечила исполнение резолюций Совета Безопасности, тогда как в некоторых случаях такие резолюции претворялись в жизнь очень быстро", - сказал Сафаров.
Он отметил, что в сложившейся неприемлемой ситуации, противоречащей международному праву, конец этой агрессии Армении, которая длительное время угрожала международному миру и безопасности, оккупировала азербайджанские территории с совершением геноцида и других преступлений против человечности и военных преступлений, был положен на поле боя и историческая справедливость была восстановлена. Фактически Азербайджан самостоятельно выполнил требования четырех резолюций ООН. Одержав блестящую Победу и восстановив справедливость, Азербайджан доказал, что способен пресечь любые угрозы своей безопасности, подчеркнул Сафаров.
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