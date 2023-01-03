2022 год стал знаковым для азербайджано-израильских отношений.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал СТМЭГИ израильский политтехнолог, владелец PR-агентства Роман Гуревич.

"Дипломатические отношения были установлены 30 лет назад, и уже в 1992 г. в Баку открылось посольство Израиля. Сегодня Азербайджан и Израиль поддерживают прочные, дружеские, стабильные и доверительные двусторонние отношения",- сказал он.

Фундамент двусторонних отношений, по его словам, был заложен общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым.

"С каждым годом отношения двух стран становились крепче, особенно в сферах энергетики и военно-промышленного комплекса (ВПК). Сегодня отчетливо заметен прогресс и в туризме, гражданских технологиях, культурных связях. Растет интерес израильских инвесторов к Азербайджану, азербайджанских - к Израилю. Важно сказать, что основа прочных и доверительных отношений была заложена много веков назад, потому что на протяжении веков азербайджанский и еврейский народы связывала крепкая дружба",- сказал Гуревич.

Как отметил израильский политтехнолог, все евреи, родившиеся и выросшие в Азербайджане, и живущие в разных странах мира, в том числе и в Израиле, являются прочным мостом, который связывает две страны.

"Почему мы говорим, что 2022 год является знаковым для азербайджано-израильских отношений? Потому что было принято решение об открытии азербайджанского посольства в Израиле. Это очень важное событие, это новая эпоха в двусторонних отношениях. Открытие азербайджанского посольства в Израиле выведет двусторонние, политические отношения на совершенно новый уровень, даст мощный толчок развитию отношений во всех сферах, в том числе и в областях туризма и технологий. Я много раз возил делегации израильских бизнесменов в Баку, и все они были восхищены красотой столицы, уровнем толерантности", - отметил Гуревич.

Тесные дружеские отношения между Израилем и Азербайджаном служат делу стабилизации ситуации в регионе, сказал израильский эксперт.

"Это та дружба, которая не направлена против третьих стран. Напротив, сотрудничество двух стран нацелено исключительно на благо, на развитие, на пользу народов Азербайджана и Израиля. Перспективы развития двусторонних отношений выглядят впечатляюще. Потому что цель азербайджано-израильского союза - обеспечить мир и стабильность в регионе, улучшить качество жизни народов. Неудивительно, что Израиль активно участвует в экономических проектах на освобожденных территориях Азербайджана. Поэтому я думаю, что в 2023 году стоит ожидать более тесного экономического сотрудничества между странами".