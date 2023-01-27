Иран распространяет ложь о нападении на посольство Азербайджана

Около 8:30 утра по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.

По информации Day.Az, виновником инцидента является Ясин Гусейнзаде, гражданин Ирана, и есть подозрения, что он связан со спецслужбами Ирана, прежде всего с КСИР.

В своем заявлении полиция Тегерана сообщила, что нападавший пришел в посольство с двумя детьми и что убийца искал свою жену, которая "пряталась" в посольстве.

Реальная ситуация такова, что если бы охрана посольства не остановила нападение, всех сотрудников посольства планировалось убить.

Полиция в этом районе не предприняла никаких попыток предотвратить теракт, и в настоящее время никаких оперативных действий не предпринимается.

Заявление иранской стороны является ложью и направлено на то, чтобы отвлечь внимание от террориста, связанного с иранскими спецслужбами, и создать ложное мнение в местной и международной общественности.

Кадры момента атаки также доказывают, что заявления иранской стороны являются ложными.

Нападавший не был с детьми, как утверждает иранская сторона, он был один и намеревался убить всех сотрудников посольства.