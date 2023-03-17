Затулин обиделся на Пашиняна

Автор: Мехти Ахмедзаде

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, агент армянского лобби Константин Затулин получил истерический припадок после того, как его коллегу-провокатора Арама Габрелянова не впустили в Армению.

В своем Телеграм-канале он обрушился с критикой в адрес премьер-министра Никола Пашиняна, комментируя его вчерашние заявления о причинах, побудивших власти Армении запретить въезд в страну некоторым лицам.

Вот, что написал обиженный Костик:

"Пашинян изволил прокомментировать свою неутомимую деятельность по запрету въезда в Армению неугодным ему соотечественникам и друзьям Армении. Ему задали вопрос о запрете Маргарите Симоньян, Араму Габрелянову, мне и неустановленному числу лиц, список которых не опубликован.

Господин Пашинян в ответ соврал. Уже по традиции. Оказывается, "они", - то есть мы, - не смогли бы даже "въехать на территорию своей Родины без наличия визы", если бы совершили в отношении Родины (России), "хотя бы 1% того, что сделали в отношении Армении".

И что же "они", - то есть мы, - сделали?

У меня свой список. Я не армянин и не гражданин Республики Армения и никогда им не был. Но на протяжении всех тридцати с лишним лет своей общественной, политической и депутатской деятельности выступал за верность исторической памяти, дружбе между русским и армянским народами. Ну, например, стал в 1995 году автором резолюции о признании Российской Федерацией "геноцида армян" в Османской империи. Или, поближе к сегодняшнему дню, создал в 2018 году русско-армянский "Лазаревский клуб" и т.д.

У меня много друзей в Армении, но, по мнению господина премьер-министра, я не с теми дружу. Между прочим, уже после запрета в прошлом году, он направил ко мне действующего посла Республики Армения в надежде "принудить к дружбе" с теми, с кем надо. Бедный посол! Но всё, что услышали вчера в списке претензий Пашиняна к "некоторым", то есть и ко мне, это какой-то бред о том, что "некоторые" требуют от правительства Армении исполнений обещаний о предоставлении коридора.

Вношу ясность. В прошлом году какой-то зомбированный враньем пашиняновских пропагандистов журналист задал мне по телефону вопрос: "Почему Россия требует от Армении предоставления Азербайджану Зангезурского коридора?". Пришлось сказать, что дело вовсе не в России, - ей никакой коридор между Турцией и Азербайджаном не нужен, - а в неких обещаниях действующего правительства Армении "открыть коммуникации", содержащихся, в частности, в подписанном на Западе с Азербайджаном протоколе. То есть не к нам обращайтесь, по поводу всяких там коридоров. Вот и все. Надо быть идиотом или Пашиняном, чтобы на этом основании утверждать, что я требую от правительства Армении открытия коридора через свою территорию.

Настоящая причина в нелюбви Никола Пашиняна ко мне - все та же, что и к другим. Никол считает, что "Армения - это я!". Ну, у Людовика XIV были хоть какие-то основания. Какие у Пашиняна?

Он, как известно, провозглашал: "Карабах - это Армения и точка". И как у него получилось?"

Ощущение, что прочитали истерику брошенной девушки, которая делала все для любимого, а он, подлец, не оценил ее стараний.

А чего другого ожидал Затулин? Верности? Армения не славится таким качеством. Она, как известно, ищет партнеров где попало, выстраивает отношения с кем угодно. А кто ей не угоден - предатели, враги.

Ни для кого не секрет, что Ереван до сих пор видит Россию первой виновницей своего позорного поражения во время 44-дневной войны. Отсюда и негативное отношение даже к тем, кто пытается быть "союзником". Сколько бы Затулин и ему подобные ни говорили, что Москву и Ереван связывают лишь дружеские отношения, реальность показывает обратное. Удивляться не стоит, господин Затулин. Когда речь идет о дружбе с Арменией, рано или поздно сталкиваешься с неблагодарностью. Не нужно было тратить свое время и защищать того, кто никогда спасибо не скажет.