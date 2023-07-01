Демографический кризис в Армении стал проявлять свои последствия

Автор: Эльвин Сахаватоглу

После произошедшей в 2018 году "бархатной революции" в Армении начали появляться прогнозы, утверждавщие о том, что определенные силы предсказывают выход страны из экономического кризиса.

Говорилось, что из-за управления страной "карабахским кланом", который был сторонником войны на протяжении многих лет, разрушены экономика, армия, а социальное благосостояние значительно ниже, чем в других государствах.

Однако процессы, происходящие в Армении в течение последних шести лет после революции, показывают, что ничего она так и не принесла - никаких положительных изменений в жизнь обычного армянина.

Это также подтверждают последние цифры.

Например, согласно исследованию "Оценка продовольственной безопасности в Армении" Всемирной программы продовольствия, 35% населения Армении питается плохо. Отмечается, что 23% армянских семей потребляют недостаточное количество калорий в день, а 56% потребляют половину необходимого. Самыми уязвимыми областями являются Тавуш (25%), Лори (31%) и Ширак (35%).

В целом ситуация с населением в стране не радует. Как сообщил Статистический комитет Армении, согласно результатам первой переписи населения в прошлом году, к октябрю 2022 года постоянное население страны составило 2 миллиона 928 тысяч 914 человек. В этом списке также есть те, кто живет в Армении, но не находился в стране в течение одного года во время переписи.

Численность текущего населения составила 2 миллиона 638 тысяч 917 человек. В Армении проводили перепись населения также в 2001 и 2011 годах. Согласно переписи 2001 года, постоянное население Армении составило 3 миллиона 213 тысяч 11 человек.

В 2011 году это число было 3 миллиона 18 тысяч 854 человека.

Руководство страны также признает печальное демографическое положение.

Несколько дней назад премьер-министр Никол Пашинян на заседании комиссии по расследованию 44-дневной войны заявил, что население Азербайджана за 20 лет увеличилось в два раза после объявления перемирия в 1994 году, а население Армении значительно сократилось.

Премьер признал, что его страна ослабела, а Азербайджану удалось достичь развития.

"Почему население Армении не растет, а уменьшается? Почему не удалось победить Азербайджан в экономической конкуренции? Это связано с безопасностью и военным бюджетом".

Как видно, новое руководство не может достичь серьезного экономического прогресса, социального благополучия и роста населения в Армении.

Согласно официальной информации, после 44-дневной войны население начало быстро покидать страну. В качестве причин указываются "военные напряженности" в приграничных районах с Азербайджаном, ухудшение экономической ситуации на указанных территориях и безработица.

Признания армянских официальных лиц, экономические анализы и статистические данные свидетельствуют о том, что официальный Ереван не сможет достичь положительного прогресса до нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией.

Сегодня мирное соглашение, предложенное Азербайджаном Армении, является единственным спасительным путем для обычных армян, живущих в горькой и тяжелой ситуации.

После подписания мирного соглашения торговля Армении значительно увеличится, а также приведет к экономическому развитию и с Азербайджаном, и с Турцией в пограничных районах.

Соглашение позволит Армении установить прямое железнодорожное соединение с Ираном и Россией, а также получить возможность доступа к международным коридорам. Кроме того, проект по реализации заявленного Азербайджаном проекта по созданию Зангезурского коридора будет полезен не только для всех региональных стран, но и для экономики Армении.

Поэтому обычным армянам, которые живут полузабытой и угнетенной жизнью, должно быть больше заинтересованности в заключении мирного соглашения и оказании давления на армянское правительство для ускорения процесса.