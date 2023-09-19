https://news.day.az/politics/1599162.html Азербайджанская армия уничтожила ЗРК "Тор" ВС Армении в Ханкенди - ВИДЕО
Азербайджанская армия уничтожила ЗРК "Тор" ВС Армении в Ханкенди - ВИДЕО
Распространены видеокадры уничтожения ЗРК "Тор" ВС Армении в Ханкенди, передает Day.Az.
Напомним, что ранее Минобороны АР объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе Азербайджана.
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