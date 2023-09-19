Азербайджанская армия уничтожила ЗРК "Тор" ВС Армении в Ханкенди

Распространены видеокадры уничтожения ЗРК "Тор" ВС Армении в Ханкенди, передает Day.Az.

Напомним, что ранее Минобороны АР объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе Азербайджана.