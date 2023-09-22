Хикмет Гаджиев обсудил с представителями Бакинского офиса Красного Креста гуманитарные вопросы

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с представителями Бакинского офиса Международного комитета Красного Креста (МККК), а также с другими международными партнерами.

Как сообщает в пятницу Day.Az, Хикмет Гаджиев написал об этом на своей странице в соцсети "Х" (Twitter).

Он отметил, что на встрече с МККК азербайджанская сторона обеспечила и будет обеспечивать все необходимые условия для доставки медикаментов, продуктов питания и других товаров по дорогам Лачин-Ханкенди и Агдам-Ханкенди.

"В ходе локальных антитеррористических мероприятий, продолжавшихся 23 часа 51 минуту, Вооруженные силы Азербайджана получили высокую оценку за строгое соблюдение международного гуманитарного права и предотвращение ущерба.

Как признал и сам премьер-министр Армении, гражданские лица не пострадали. Непроверенные и несерьезные заявления официальных лиц ЕС, Франции и Германии по этому поводу остаются непонятными.

На встрече с МККК мы сообщили, что созданы и будут обеспечены все необходимые условия для доставки комитетом лекарств, продовольствия и других товаров по дорогам Лачин-Ханкенди и Агдам-Ханкенди.

Азербайджанская сторона готова оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим армянского происхождения. Учитывая обращение, оказывается поддержка движению медицинских машин МККК по сбору раненых военнослужащих. Для этого мы готовы выделить автомобили скорой помощи, оказать медицинскую помощь.

Кареты скорой помощи для медицинской эвакуации в Армению, также могут прибыть из Армении. Ведется работа с российскими миротворцами по поиску тел армянских военнослужащих, оставшихся на поле боя. Мы поддерживаем прием дополнительного персонала из Женевского офиса МККК.

Мы также выступаем за отправку дополнительного персонала из Бакинского офиса в Ханкенди. Мы на добровольной и индивидуальной основе обеспечиваем безопасность движения гражданских лиц на личных автомобилях по дороге Ханкенди-Лачин.

Желающие уехать - в основном члены семей военнослужащих. Сами военнослужащие, добровольно сложившие оружие, свободны, о чем мы открыто заявили.

В рамках концепции гражданско-военного сотрудничества военный и гражданский контингент Азербайджана оказывает и будет оказывать помощь гражданским лицам", - говорится в публикации.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.

По приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в городе Евлах ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном в качестве представителей армянских жителей Карабаха.

В контексте обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана сообщили, что существует особая потребность в топливе. В то же время они попросили гуманитарную помощь в виде продуктов питания.

По итогам встречи их просьба была воспринята положительно. В частности, планируется в скором времени обеспечить поставку топлива для обеспечения отопительных систем детских садов и школ, а также службы скорой медицинской помощи и пожарной службы и осуществить гуманитарную поддержку.

Достигнута договоренность о проведении в скором времени очередной встречи.