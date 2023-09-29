https://news.day.az/politics/1602511.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану
МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану.
Об этом Day.Az сообщили в МИД.
"Решительно осуждаем террористические акты, совершенные возле мечети в Мастунге и в мечети в Ханку. Выражаем соболезнования правительству, народу братского Пакистана и семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.
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