МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану.

Об этом Day.Az сообщили в МИД.

"Решительно осуждаем террористические акты, совершенные возле мечети в Мастунге и в мечети в Ханку. Выражаем соболезнования правительству, народу братского Пакистана и семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.