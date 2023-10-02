https://news.day.az/politics/1603067.html Меняется название Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран
Меняется название Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран
Меняется название Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран.
Как сообщает в понедельник Day.Az, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).
Согласно проекту об утверждении Протокола "О внесении изменений в "Соглашение о размещении между Правительством Азербайджанской Республики и Секретариатом Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (Секретариат ТюркПА)", организация будет называться Парламентской Ассамблеей тюркоязычных государств.
После обсуждения документ был вынесен на голосование и утвержден.
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