Началась подготовка к возвращению в Ханкенди

Начались подготовительные работы по возвращению в Ханкенди.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал председатель Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев на встречах с временно проживающими в Геранбойском районе вынужденными переселенцами из Ходжалы и Ханкенди.

Во встречах приняли участие глава исполнительной власти Ходжалы Шахмар Усубов, представители общин вынужденных переселенцев, общественные активисты. На обеих встречах, проведенных в жилом квартале для вынужденных переселенцев близ города Геранбой и в поселке Агджакенд, была почтена память шехидов, высоко оценены заслуги военнослужащих, продемонстрировавших образец патриотизма в ходе освобождения земель страны от оккупации, обеспечении территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджана, от имени вынужденных переселенцев была выражена глубокая благодарность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, который своей совершенной политикой, талантом дипломата и полководца принес великую победу азербайджанскому народу.

Участникам встречи была предоставлена подробная информация о ситуации после 44-дневной Отечественной войны и однодневных локальных антитеррористических мероприятий на территории Карабахского экономического района, о выполнении мер, предусмотренных I Государственной программой "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории, ходе процесса возвращения на родные земли. На встрече было отмечено, что за прошедший период вынужденные переселенцы были окружены государственной заботой, их социальная защита и решение жилищно-бытовых проблем находились в центре внимания, выражена благодарность за эти внимание и заботу Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Было подчеркнуто, что процессы восстановления и реконструкции освобожденных территорий, быстрая реализация мероприятий по программе "Большого возвращения", а теперь и возможность возвращения в Ходжалы и Ханкенди вызвали большой душевный подъем.

Также было отмечено, что на освобожденных от оккупации территориях реализуются крупномасштабные проекты, восстанавливаются разрушенные города и села, строится необходимая инфраструктура для обеспечения комфортного проживания населения, принимаются все меры для обеспечения безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев к родным очагам. Председатель госкомитета рассказал о подготовительной работе, связанной с эффективной организацией "Большого возвращения" в Ходжалы и Ханкенди, так же, как и на другие освобожденные от оккупации земли, о поручениях, которые дал в связи с этим глава государства. Были выслушаны мнения участников встречи, даны ответы на их вопросы.