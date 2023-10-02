Процесс разоружения незаконных армянских вооруженных формирований завершается - Джейхун Байрамов
Завершается процесс разоружения незаконных армянских вооруженных формирований.
Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, принимая новоназначенного посла Латвийской Республики Эдгарса Скуя, сообщает Day.Az.
Джейхун Байрамов подробно проинформировал о почти 30-летней оккупации наших территорий, текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о мирных и созидательных усилиях нашей страны.
Было доведено до внимания, что в результате антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном, незаконные армянские вооруженные формирования выводятся из региона, завершается процесс их разоружения. Было отмечено, что это создает возможности для продвижения как мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, так и процесса реинтеграции армянских жителей Карабахского региона, и Азербайджан полон решимости продолжать усилия по обоим направлениям.
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