https://news.day.az/politics/1613889.html Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ прибыла в Азербайджан - ФОТО
Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ прибыла в Азербайджан - ФОТО
Президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Пиа Кауман 12 ноября прибыла в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az, президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пию Кауман встретили в международном аэропорту Гейдар Алиев депутат Милли Меджлиса, глава азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Азай Гулиев и другие официальные лица.
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