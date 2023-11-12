Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ прибыла в Азербайджан

Президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Пиа Кауман 12 ноября прибыла в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az, президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пию Кауман встретили в международном аэропорту Гейдар Алиев депутат Милли Меджлиса, глава азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Азай Гулиев и другие официальные лица.