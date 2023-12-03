В Азербайджане состоялись церемонии почтения памяти шехидов

Состоялись церемонии почтения памяти героев Отечественной войны Эльчина Мансурова и Адиля Ибрагимли, а также шехида Рашада Гулиева, погибших в борьбе за территориальную целостность наших земель.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства обороны, в мероприятиях, проведенных в Военном институте имени Гейдара Алиева, приняли участие представители министерства и общественности, офицеры, преподаватели и курсанты института, члены семей, близкие и соратники шехидов, школьники.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, шехидов, погибших за суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана. Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие рассказали об исторической победе Азербайджанской армии, одержанной под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, примерах героизма и доблести, проявленных нашими отважными сыновьями в завоевании этой славной Победы.

Участникам мероприятия была предоставлена информация о славном жизненном пути наших шехидов.

Кроме того, в нескольких воинских частях Гядабейского и Товузского районов были проведены встречи с семьями шехидов, выслушаны их проблемы, даны ответы на интересующие их вопросы.

Члены семей и близкие шехидов выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и руководству Министерства обороны за внимание и заботу о них, а также за постоянное чествование памяти наших шехидов.