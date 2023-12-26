«Le Figaro» тут, «Le Figaro» там: в чьего слугу превратилась газета?

Великий Бомарше подарил миру комедию у "Севильский цирюльник", главным героем который был Фигаро.Это был энергичный и пронырливый представитель низшего сословия, неразборчивый в средствах лжец и интриган. Фигаро- ловкий пройдоха и плут, первоначально цирюльник, затем слуга графа Альмавивы. Название "Le Figaro" в 1826 взяла французская ежедневная газета.И надо признать, что это было точное попадание в цель с точки зрения соответствия натуры героя произведения Бомарше и редакционной политики издания.

Оно, вроде бы, решило отреагировать на то, что посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в Министерство иностранных дел нашей страны. Как известно, за действия двух сотрудников посольства Франции, несовместимые с их дипломатическим статусом и противоречащие Венской конвенции 1961 года "О дипломатических сношениях", послу Франции был выражен протест. Эти сотрудники объявлены азербайджанским правительством персонами нон грата (нежелательными лицами).

То есть, всем и все было четко разъяснено. Действительно, ни одна страна в мире не стала бы терпеть ситуацию, при которой на ее территории, под дипломатическим прикрытием действовала шпионская сеть другого государства. Именно этим , шпионажем, и занимались два мсье, объявленных персонами нон грата.Не билеты же им на бакинский фуникулер им билеты выдавать, не на колесе же обозрения же их катать!

В общем, с французскими дипломатами обошлись вежливо и тактично. Но я потому и назвал статью в "Le Figaro" именно попыткой отреагировать. Ведь она в реальности получилась такая, как известной поговорке: "Хотели как на свадьбе, а получилось как на похоронах". Аргументация, выбранная изданием, поражала воображение своей нелепостью. Как говорится, в целом и в частности.

Вот, к примеру, полюбуйтесь на пример шокирующей глупости, которую в "Le Figaro" попытались выдать за "ответ". "Франция, где проживает большая армянская диаспора, в последние месяцы участвовала в посредничестве между этими двумя бывшими советскими республиками, а также продемонстрировала свою непоколебимую поддержку Армении", указано в статье. И это тот самый случай, когда говорят, что главное для следователей, в ходе расследования- не выйти на самих себя.

У "Le Figaro" просто блестяще получилось объяснить своим читателям правоту Азербайджана и, соответственно, предвзятость официального Парижа. Это только у Бомарше Фигаро может быть то тут, то там. А вот посредник может быть только непредвзятым. Иначе он уже и не посредник вовсе, а сторонник одной из конфликтующих стран.И "Le Figaro" чудесным образом указало на это обстоятельство.

Газета вспомнила и про большую армянскую диаспору Франции, и про непоколебимость официального Парижа в поддержке страны-оккупанта. Хорошо, что не спутали слова непоколебимость и непокобелимость. Один известный киношный герой грешил этим. В общем, провалили свою миссию бумагомараки из известного издания. Что, впрочем, не удивительно.

Потому, что заместитель редактора этого старейшего французского издания является Жан-Кристоф Бюиссон , который весьма своеобразно понимает свободу слова и мысли.Не далее, как в ноябре он закатил истерику в связи с тем, что ЮНЕСКО избрала представителя Азербайджана на пост вице-президента Генеральной конференции. Он назвал случившееся "позором".

Хотя любой адекватный человек согласится с тем, что позором является оккупация 20% территории соседнего государства, игнорирование резолюций ООН, в которых четко было прописано требование о выводе армянских незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана. Но у Бюиссона своеобразные представления о позоре, о морали и нравственности.

Он тоже претендует на статус независимого журналиста, при этом демонстрируя непоколебимую а порой и непобелимую , поддержку стране-оккупанту. Он неоднократно тиражировал ложь об Азербайджане. И это, напомню, заместитель редактора в "Le Figaro" - газете, которая гораздо хуже своей репутации. Потому, что давно уже она предпочитает честной и беспристрастной журналистике выкрутасы, сродни тем, какие выкидывал книжный Фигаро.