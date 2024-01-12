https://news.day.az/politics/1628813.html В Азербайджане проходит круглый стол на тему "Обеспечение избирательного права граждан" - ФОТО
В Азербайджане проходит круглый стол на тему "Обеспечение избирательного права граждан" - ФОТО
В Азербайджане проходит круглый стол на тему "Обеспечение избирательного права граждан"
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, на мероприятии со вступительными речами выступают Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева и председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.
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