Сегодня 32-я годовщина Ходжалинского геноцида, совершенного против мирного населения Азербайджана в ходе военной агрессии Армении.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

"Как и другие преступления против человечности, совершенные Арменией против азербайджанцев, Ходжалинский геноцид является нарушением международного гуманитарного права. Это грубое нарушение международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - говорится в заявлении.

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