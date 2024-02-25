https://news.day.az/politics/1640289.html Ходжалинский геноцид - грубое нарушение международных конвенций
Ходжалинский геноцид - грубое нарушение международных конвенций
Сегодня 32-я годовщина Ходжалинского геноцида, совершенного против мирного населения Азербайджана в ходе военной агрессии Армении.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
"Как и другие преступления против человечности, совершенные Арменией против азербайджанцев, Ходжалинский геноцид является нарушением международного гуманитарного права. Это грубое нарушение международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - говорится в заявлении.
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