Армении до вступления в Евросоюз так же далеко, как до Луны

В среду Европарламент принял очередную пространную проармянскую резолюцию. На этот раз ЕП призвал Евросоюз начать сближение с Арменией и поддержать ее стремление к интеграции в ЕС. Незадолго до этого армянские СМИ сообщили со ссылкой на информированные источники, что в скором времени Ереван собирается подать заявку на кандидатство в члены ЕС.

Есть ли у Армении шансы на вступление в ЕС и что это вообще за аномалия - "Армения в Евросоюзе"?

"Трудно сказать, насколько достоверна информация, распространенная армянскими СМИ, относящимися к "желтой" прессе. Но если Никол Пашинян на самом деле собрался связать безопасность Армении со вступлением в Евросоюз, то это не может не удивлять", - сказал в комментарии Day.Az доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Гетеборгского университета (Швеция), действительный член Международной академии наук (Австрия) Камал Макили-Алиев.

ЕС, отметил он, это не военный блок, не организация по безопасности, это надгосударственное объединение, выросшее из экономического сотрудничества совершенно с иными целями. Поэтому не очень понятно, на что может рассчитывать Ереван, если Пашинян действительно намерен подать заявку на вступление.

"На мой взгляд, Армения вообще ни на что не может рассчитывать. Наоборот, заявка на вступление в ЕС навредит безопасности Армении, потому что будет невероятно раздражать Россию. И в Грузии, и в Украине ориентация на Евросоюз была одним из самых раздражающих факторов для Москвы. А Россия очень широко присутствует в Армении и, естественно, имеет там большие интересы, в том числе экономические, инфраструктурные, в сфере безопасности. И заявка Армении на кандидатство в члены ЕС может натолкнуться на очень серьезную реакцию Москвы. Армению может ожидать тот же сценарий, что и некоторые другие постсоветские страны. Даже если это будет не силовой сценарий. На данный момент у России нет возможностей распыляться на такое количество операций, поэтому к Армении может быть применен какой-то другой сценарий, если она попытается полностью переориентироваться на Евросоюз", - сказал эксперт.

Что касается нужности Армении для Евросоюза, то, по мнению нашего собеседника, для ЕС расширение за счет этой страны абсолютно не имеет никакого смысла. У него и так достаточно забот. Очередь на вступление в ЕС очень большая. Если завтра в ЕС захочет вступить Норвегия, то она будет сразу принята, учитывая ее развитие и прочие параметры. А Армения это совсем другой вопрос. Она и близко не находится по параметрам к членству в Евросоюзе, чтобы можно было говорить хотя бы о теоретической возможности ее вступления, подчеркнул Макили-Алиев.

"Посмотрите, Грузия годами работала над этой теоретической возможностью, и хотя она среди стран своего региона находится ближе всего к цели, по сравнению с другими государствами она от нее очень далека. Когда речь зашла о подписании статуса кандидата на членство в ЕС, Грузии пришлось очень нелегко по сравнению с Украиной или Молдовой. А об Армении и говорить не приходится. Вообще, членство таких государств, как Армения, это вопрос достаточно спорный. Евросоюз не настроен на расширение, как это было в начале двухтысячных. Он уже обжегся на таких государствах, как Венгрия, Румыния, Болгария, Греция, поэтому очень трудно говорить о том, что страны с низким уровнем экономического развития, могут иметь какие-то преференции или они необходимы Евросоюзу.

Одним словом, Армении до Евросоюза так же далеко, как допрыгнуть до Луны. Если Пашинян действительно строит расчет на интеграцию в ЕС, то это колоссальна внешнеполитическая ошибка. Это нереалистичное представление о том, как все это работает. Еще раз повторю свои сомнения на этот счет - распространенная в СМИ новость это либо фейк, либо специальный вброс, чтобы прощупать информационное пространство и возможную реакцию. Как-то не верится, что Пашинян настолько отключен от реальности. Хотя кто знает...", - резюмировал доцент Гетеборгского университета.

Лейла Таривердиева