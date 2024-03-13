Турция желает начала новой эры с подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Желаем, чтобы с подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией началась новая эра в регионе.

Как передает Day.Az, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что поддержание стабильности на Южном Кавказе является одним из приоритетов Турции.

Президент Турции выразил надежду, что недавняя негативная атмосфера в отношениях с Грецией в Восточном Средиземноморье и Эгейском море изменится и что усилия дадут конкретные результаты. Эрдоган добавил, что Турция всегда поддерживает шаги, которые служат стабильности и миру на Балканах.

Глава государства отметил, что на последней встрече стратегического механизма, состоявшейся в Вашингтоне с союзником Турции по НАТО - США, была достигнута договоренность об улучшении сотрудничества. Он также сказал, что членство Турции в Евросоюзе остается стратегической целью.

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