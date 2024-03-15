Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл с визитом в Азербайджан

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МИД Турции.

15 марта министр иностранных дел Фидан примет участие в трехсторонней встрече министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии.

Сообщалось, что на встрече будут обсуждены текущие глобальные события в рамках регионального сотрудничества.

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