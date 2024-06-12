Вполне возможно открытие коммуникаций с Азербайджаном до подписания мирного договора – Пашинян
Вполне возможно открытие коммуникаций с Азербайджаном до подписания мирного договора, как, собственно, и делимитацию границы.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал журналистам в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Вполне можно сформировать реальный мир, путем практических шагов, и потом только подписать соглашение. Но в любом случае мирный договор должен быть подписан", - сказал он.
Отметим, что в результате работ по делимитации была определена линия границы протяженностью 12,7 км, тем самым было обеспечено возвращение Азербайджану территории (6,5 кв.км) четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы. Данные села 24 мая были взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджана.
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