Автор: Ибрагим Алиев

Сегодня Евросоюз в очередной раз доказал свою двойную сущность и безразличие к долгожданному миру на Южном Кавказе.

Как стало известно, в Брюсселе, на фоне предпринятых попыток Франции по вооружению Армении до зубов, приняли решение направить Еревану военную помощь. Действие, конечно же, является крайне ошибочным и опасным шагом и служит росту напряженности в регионе.

"Безопасность становится все более важным элементом наших двусторонних отношений с Арменией. Эта мера Европейского фонда мира еще больше повысит устойчивость страны. У нас есть взаимный интерес к дальнейшему расширению нашего диалога по внешней политике и политике безопасности, а также к будущему участию Армении в миссиях и операциях под руководством ЕС.

Принятая сегодня поддержка будет оказана в рамках партнерства ЕС с Арменией, которое основано на общих ценностях и направлено на содействие миру, стабильности и процветанию в Армении и на Южном Кавказе.

ЕС привержен укреплению всеобъемлющего политического и экономического партнерства с Арменией на основе Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения и дальнейшему укреплению наших отношений во всех их измерениях. Это включает в себя активизацию диалога и сотрудничества в области внешней политики и политики безопасности, включая также общую политику в области безопасности и обороны (ОПБО)", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Подобные действия со стороны Европейского союза носят явно односторонний и предвзятый характер, представляя собой проявление политики по созданию "разделительных линий" в регионе.

Во-первых, странно, что Евросоюз задумывается лишь о безопасности и судьбе Армении, но не задумывался о судьбах миллиона азербайджанцев, ставших беженцами и жертвами в результате ее агрессии. Почему тогда никто не додумался оказать Азербайджану военную и материальную помощь, чтобы Баку смог освободить свои оккупированные земли? Конфликт длился почти 30 лет, пока Азербайджан сам не поставил жирную точку в этом вопросе, решив его военным путем, потому что дипломатический постоянно заходил в тупик. Торпедировали этот процесс не только армяне, но и коллективный Запад, которому хотелось затянуть конфликт до бесконечности, используя бессмысленную ОБСЕ.

Двуличие не знающее границ? Определенно. Ибо указанная военная помощь Армении и призывы к дальнейшему увеличению такой помощи послужат укреплению военного потенциала и деструктивной деятельности в регионе, ведь Армения даже сейчас не отказывается от претензий касательно нашей территориальной целостности. И это на фоне многочисленных предложений Баку подписать мирный договор во благо всего Южного Кавказа.

Совета Европейского Союза непременно должен пересмотреть свое решение и дать прозрачную информации о предоставляемой помощи. Необходимо положить конец таким шагам, которые способствуют политике вооружения и милитаризации в регионе, и понять, что в здесь нет альтернативы миру и сотрудничеству. В противном случае ответственность за любую возможную дестабилизирующую ситуацию провокацию Армении разделит и Европейский союз.