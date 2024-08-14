Агентство развития медиа и миссия ОБСЕ обсудили роль СМИ на выборах в Азербайджане

В Агентстве развития медиа состоялась встреча с главой миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за предстоящими парламентскими выборами Дитмиром Бушати и медиа-аналитиком Кирой Калининой.

Об этом в среду Day.Az сообщили в агентстве.

Было отмечено, что на встрече исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов подробно проинформировал о медиаландшафте в Азербайджане, ходе реформ, осуществляемых в этой сфере, основных направлениях деятельности агентства и ответил на вопросы гостей.

Также, в ходе встречи состоялось обсуждение деятельности СМИ на внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики, назначенных на 1 сентября 2024 года.

Отметим, что председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов 13 августа встретился с делегацией во главе с заместителем генерального секретаря Содружества независимых государств (СНГ) Нурланом Сейтимовым, находящейся с визитом в Азербайджане для наблюдения за предстоящими выборами в Милли Меджлис.

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