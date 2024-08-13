Председатель ЦИК Азербайджана встретился с делегацией СНГ

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов 13 августа встретился с делегацией во главе с заместителем генерального секретаря Содружества независимых государств (СНГ) Нурланом Сейтимовым, находящейся с визитом в Азербайджане для наблюдения за предстоящими выборами в Милли Меджлис.

Как сообщает Day.Az, М.Панахов выразил удовлетворение встречей, проведенной в преддверии парламентских выборов. Он подчеркнул, что возглавляемая им структура всегда функционирует прозрачно, открыта к сотрудничеству, придает большое значение взаимовыгодным отношениям с международными организациями и намерена, и впредь продолжать и углублять отношения.

Заместитель генерального секретаря СНГ Н.Сейтимов выразил благодарность председателю ЦИК за то, что, несмотря на достаточно плотный график работы, он нашел время для встречи и оказал теплый прием. Глава делегации отметил, что долгосрочные наблюдатели миссии СНГ уже приступили к своей деятельности и внимательно следят за процессом подготовки к выборам в Баку и регионах.

Председатель ЦИК отметил, что выборы в Милли Меджлис впервые проходят на всех суверенных территориях Азербайджана, рассказал о принципах деятельности избирательных комиссий, масштабных просветительских проектах, охватывающих участников выборов различного статуса, шагах, предпринимаемых в деле уточнения списков избирателей и о последних подготовительных работах, а также ответил на вопросы международных наблюдателей.

Н.Сейтимов выразил уверенность в том, что выборы в Милли Меджлис пройдут свободно, справедливо, прозрачно в соответствии с требованиями законодательства и внесут вклад в дальнейшее развитие Азербайджана.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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