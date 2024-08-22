Али Асадов подписал постановление о Сумгайытском химическом промпарке

В целях обеспечения исполнения распоряжения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 30 июля 2024 года "О расширении территории Сумгайытского химического промышленного парка" премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Как сообщает в четверг Day.Az, согласно постановлению, Исполнительная власть города Сумгайыт по согласованию с министерством экономики и Государственной нефтяной компанией (SOCAR) в целях расширения территории Сумгайытского химического промышленного парка, расположенного на административной территории города Сумгайыт, и в соответствии с составленными планами землеустройства, должно в течение 20 дней принять меры по передаче в пользование Агентства развития экономических зон в подчинении министерства экономики Азербайджанской Республики с правом сдачи в аренду относящегося к государственной собственности земельного участка площадью 29,63 гектара (находящихся в пользовании Производственного объединения "Азерикимья" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики 26,86 гектара и прилегающих к этому участку земли 2,77 гектара), и проинформировать об этом Кабинет министров.

Министерство экономики, SOCAR и Исполнительная власть города Сумгайыт должны решить вопросы, вытекающие из этого постановления.

Исполнение части 1 постановления возложено на отдел по аграрной сфере и экологии Аппарата Кабинета министров.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

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