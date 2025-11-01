Состоялись консульские консультации между Азербайджаном и Великобританией

31 октября в Лондоне состоялись первые консульские консультации между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел, Содружества наций и развития Великобритании.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, делегацию Азербайджана на консульских консультациях возглавлял начальник Консульского департамента министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Эмиль Сафаров, а делегацию Великобритании - директор Департамента консульских и кризисных вопросов министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Сара Тейлор и заместитель начальника Департамента Центральной Азии и Восточного соседства Марк Клейтон.

В консультациях приняли участие посол Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Элин Сулейманов, представители внешнеполитических ведомств обеих сторон, Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, министерства юстиции, министерства науки и образования, а также сотрудники МВД Великобритании по вопросам миграции, виз и правовой помощи.

В ходе консультаций были рассмотрены текущее состояние и перспективы отношений двух стран в консульской сфере, включая возможность подписания двусторонних документов в соответствующем направлении и цифровизации консульских услуг.

В рамках консультаций состоялись обсуждения вопросов обеспечения защиты прав и свобод граждан двух стран, визовых вопросов, а также управления кризисными ситуациями.

Была подчеркнута важность обмена опытом по последним нововведениям в консульской сфере и укрепления связей в сферах миграции, образования, юстиции, а также экстрадиции и оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

Стороны договорились провести следующую встречу консульских консультаций в Баку.