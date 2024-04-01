Эти женские бытовые привычки удивили мужчин

Мужчины перечислили сильнее всего их удивившие бытовые привычки своих избранниц. Своими открытиями о женщинах они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Пользователи рассказали о загадочных вещах, происходящих с женскими заколками и резинками для волос.

"У них миллион черных резиночек и в то же время ни одной", - написал один.

Некоторых мужчин удивили многосоставные процедуры, из которых состоит уход женщины за собой.

"Прежде чем я встретил жену, я просто умывался с мылом, и ее от этого чуть удар не хватал. А она пользуется пятью тысячами продуктов по утрам и вечерам (самое странное - что-то из улитки). После семи лет вместе она убедила меня использовать очищающее средство и увлажняющий крем. Я до сих пор их путаю", - заявил другой пользователь.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!