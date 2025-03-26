Киноразнос новой "Белоснежки"

Новая "Белоснежка" от Disney с бюджетом в $269,4 млн, которая позиционировалась как один из самых ярких проектов студии, с треском провалился в прокате, собрав менее $43 млн в первые выходные.

Как передает Day.Az, такие показатели являются для Disney очень и очень скромными. В то время как ранее марты были отмечены стартами новых проектов студии цифрой от $100 млн ("Красавица и Чудовище", "Алиса в Стране чудес"), то история о Белоснежке зрителей почему-то не впечатлила. Более того, этот дебют также был ниже проката "Белоснежки и Охотника", который собрал $56,2 миллиона долларов в 2012 году.

По мнению обозревателей ресурса Culturess, "Белоснежка" отражает давнюю тенденцию, что римейки игровых фильмов Disney до 1960 года имеют более ограниченный кассовый охват. Но главная проблема фильма заключается в его бюджете.

" Даже "Дамбо" стоил меньше при все еще чрезмерном бюджете в $190 млн. Между тем, этот новый фильм Уэбба имеет бюджет в $269,4 млн. Почему, черт возьми, это стоило так много? "Сотни бобров" стоили $150 тісяч, и они дали столько визуальной отдачи за свои деньги! Между тем, "Вонка" 2023 года стоил $125 млн, "Соник в кино 3" - $122 млн, а первая часть "Злой" стоила $150 млн. Черт, "Белоснежка" стоила больше, чем первый "Аватар", "Темный рыцарь: Возрождение легенды" или "Первый мститель: Противостояние"!", - говорится в публикации.

По мнению критиков, мюзикл совершенно не оправдал надежд несмотря на актерский состав и бюджет:

""Белоснежка" - провал, эквивалент "Флэша" этого года: позорно дорогостоящий проект, страдающий от бесконечного предрелизного шума, который широкая аудитория просто не хотела".

На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм собрал всего 43% свежести. Критики и тут не стали церемониться со своими оценками.

"Фильм, снятый людьми с мультяшными долларами вместо глаз и без малейшего проблеска искусства в душе", - пишет Венди Айд для Observer, назвав картину "одной из самых уродливых вещей, которые когда-либо видел". По его словам, она "выглядит как созданная искусственным интеллектом мигрень и переполнена такими сентиментальными чувствами, что вы скорее пожелаете, чтобы охотник просто преодолел свои моральные угрызения и избавил нас всех от нашего коллективного несчастья".

Джастин Чанг в своей колонке для The New Yorker считает, что у новой "Белоснежки" есть свои иллюзии глубины, хотя и не такие, которые можно было бы похвалить.

"В попытке поставить на нем клеймо автор и режиссер просто испортили классику и создали музыкальную фантазию, которая не намного лучше скучного 109-минутного сценического представления в летнем лагере", - пишет Удита Джхунджхунвала для Livemint.

Однако были и позитивные оценки.

"Именно оптимальная доля новизны и непредсказуемости составляет истинное волшебство "Белоснежки" Уэбба", - уверен Патрик Гомес из Entertainment Weekly.

В свою очередь Стефани Захарек в обозрении для TIME резюмирует:

"Эта Белоснежка, появившаяся в эпоху жестокости, одобренной правительством, кажется, точно знает, что говорит, даже если она предпочитает говорить только тихим шепотом. Это правильная Белоснежка для этого момента".