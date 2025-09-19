Известной юмористке пришлось обратиться в больницу из-за уборки

Известной южнокорейской юмористке Ким Ен-хи пришлось обратиться в больницу из-за сильной аллергической реакции.

Как передает Day.Az, об этом пишет Chosun Biz.

По словам Ен-хи, аллергическая реакция возникла у нее после того, как она сделала уборку в пыльном платяном шкафу. "Все мое лицо опухло, оно горит и чешется", - пожаловалась она и показала фотографию, на которой видно, что ее лицо сильно отекло. Юмористка добавила, что у нее также образовались волдыри в районе подбородка.

Она обратилась в пункт первой помощи. Медики сделали ей укол от аллергии, а также назначили капельницу и выписали лекарства.