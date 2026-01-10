Прощальная публикация Севды Яхъяевой из Касабланки

Певица Севда Яхъяева поделилась в своем Instagram атмосферной публикацией, посвященной поездке в Касабланку.

Как передает Day.Az, артистка опубликовала кадры у побережья Атлантического океана, сопроводив их лиричной подписью о прощании с городом и сохраненных воспоминаниях.