https://news.day.az/popularblog/1815576.html Айсель Агаева поздравила сына с днем рождения - ФОТО Азербайджанский блогер Айсель Агаева поздравила старшего сына с днем рождения. Как передает Day.Az, соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм. "Сегодня моему мальчику 11 лет. В этот день Макс появился на свет, но я верю, что он выбрал меня задолго до этого.
"Сегодня моему мальчику 11 лет. В этот день Макс появился на свет, но я верю, что он выбрал меня задолго до этого.
Айсель Агаева поздравила сына с днем рождения - ФОТО
Азербайджанский блогер Айсель Агаева поздравила старшего сына с днем рождения.
Как передает Day.Az, соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм.
"Сегодня моему мальчику 11 лет. В этот день Макс появился на свет, но я верю, что он выбрал меня задолго до этого.
Возможно, моя жизнь была бы проще без него, но он придал ей тот вектор и тот смысл, который не смог бы дать мне никто.
Спасибо, малыш. Я горжусь тобой. Когда-нибудь ты узнаешь", - написала Айсель к публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре