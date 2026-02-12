Айсель Агаева поздравила сына с днем рождения

Азербайджанский блогер Айсель Агаева поздравила старшего сына с днем рождения.

Как передает Day.Az, соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

"Сегодня моему мальчику 11 лет. В этот день Макс появился на свет, но я верю, что он выбрал меня задолго до этого.

Возможно, моя жизнь была бы проще без него, но он придал ей тот вектор и тот смысл, который не смог бы дать мне никто.

Спасибо, малыш. Я горжусь тобой. Когда-нибудь ты узнаешь", - написала Айсель к публикации.